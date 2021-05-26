三級警戒延長至614！呂秋遠曝「最重要的事」：球來就打

國內COVID-19本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心昨（25）日宣布，全國三級警戒延長到6月14日，此外全國停課政策也同步延長。指揮官陳時中強調，近日病例數字沒有下降的趨勢，為了防堵病毒擴散，必須延長三級警戒。對此，知名律師呂秋遠在臉書談及，這次的危機跟往常不一樣，是集體、重大、可怕的危機，大概就是一場無煙硝的戰爭，而且敵人就隱藏在日常生活之中。他認為「最重要的是照顧自己的健康，不要讓病毒有任何機會接觸到自己。」





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呂秋遠發文表示，到6月14日前，所有台灣人的生活都還是會受到病毒很大的影響。「我只能再說一次，這不是小題大作，染疫的風險非常高，不僅會影響自己生命，也會讓健康受到嚴重的打擊，肺纖維化還是不可逆的。而且一旦傳染給別人，這更是一輩子都還不起的事情，所以越謹慎越好，挫折、生氣、難過、無奈的各種情緒都是一定的，但就當作人生當中很大的考驗。」





這次的危機跟往常不一樣，是集體、重大、可怕的危機，大概就是一場無煙硝的戰爭，而且敵人就隱藏在日常生活之中。雖然台灣人平常也是面對這種情況，但畢竟這還是第一次遇到生死存亡的關鍵，慌亂或許會有，還是請相信，目前台灣最傑出的公共衛生團隊都在想辦法，所有的醫護人員、救援人員，也都盡心盡力。疫苗一定會進來，將會大大減低重症的問題，疫苗普及需要時間，耐心等候救援、耐心聽從指揮中心的指示就好。





呂秋遠也提醒，現在已經進入全民巷戰的下半場，到疫情緩解之前，除了勤洗手、消毒、戴口罩、盡量不出門外，在指揮中心呼籲盡量不要群聚、出門，而且大部分商家都已經自主管理的情況下，庶民生活已經緊縮，也受到嚴重的打擊，最重要的就是收入減少，所以，現金最重要，請壓低所有的開銷，盡量使用信用卡，延遲給付。戰爭還不知道會多久，也還不確定會不會更嚴重，沒必要的消費盡量刪減，支出能省則省。





▲全台本土疫情爆發，指揮中心昨（25）日公布又有281例本土確診，加上校正回歸個案後，目前台灣本島包含台東縣都淪陷。（圖／NOWnews製作）

呂秋遠接著提到，如果生活遇到困境，請大家互相體諒。租金就是一個例子，如果真的出現困難，可以先跟房東商量，能不能這3個月先暫停支付或減半，往後再補給他。真的不行，也只能讓他告，先保住自己的生活要用的基本現金。法院暫停開庭到6月14日，往後什麼時候會開也不知道，等他提告，而且不用搬家。第一次開庭，都已經可能半年後，三審定讞可能都已經三年後，要提告，也只能讓他告了，反正民事訴訟輸了也不會如何，就是還錢而已，千萬不要為了這種事情而焦慮。





至於其他的開銷，呂秋遠說，該付的要付，畢竟別人也有他的難處。如果真的付不起，那就以後再說，或者一樣等他來告。對於銀行來說，大環境現在是這樣，大家也都知道，所以房貸只還利息可以談、還款期限也可以談。只要活著，就有希望，還不起就算了，千萬不要讓自己陷入死胡同裡，覺得失去了希望。





經濟上真的過不去，可以聯繫社會局，或是社會福利機構，他們會盡量幫你想辦法的。「如果被小孩快煩死，想想萬一沒停課，現在他在學校被感染，或者是稍微發燒感冒，要在醫院快篩，你就會更煩。現在就是盡量安排固定的作息，就像是學校一樣，不然就是跟其他鄰居家長組成泡泡照顧團，在室內五人以下的範圍內，讓自己可以喘一口氣，也可以維持小朋友跟同年齡孩子的互動。至於被配偶快煩死，那沒辦法，因為是自己選的。不然就想想，年底來離婚好了，至少有希望，就會相處得愉快一點。」





此外，呂秋遠更強調，「最重要的是照顧自己的健康，不要讓病毒有任何機會接觸到自己。不論是在家辦公，或是無薪假，就讓自己心態放鬆一些，勉勵自己在這段時間內，做完一件本來就想達成的事、學會一項早就想要學習的技能，或是完成一項原本就想完成的計畫、目標。保持固定的作息，不論是定時運動、追劇、看書、做菜都可以，然而模式越是寬鬆，生活就越要自律。球來就打，大概就是這樣了。只要留一條命，以後總還有點機會。」（編輯：許苡晴）



