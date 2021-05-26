NBA／射手助陣三巨頭輕鬆打 籃網退綠衫軍握2勝優勢
東區首輪季後賽第2戰，籃網上半場靠著三巨頭和射手Joe Harris聯手猛攻，建立24分領先差點改寫隊史紀錄，易籃後持續加壓，終場無意外以130:108獲勝，系列賽2比0領先，Kevin Durant攻下全場最高26分。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-05-26 09:59:47
籃網三巨頭KD、Kyrie Irving和James Harden例行賽只合作8場，但經過G1洗禮後默契越來越好，今天上半場打完合繳30分，Harris爆發獨拿22分，籃網以71:47領先，也寫下隊史季後賽第2高領先紀錄。
易籃後，塞爾提克才漸漸找回準心，後衛Marcus Smart第三節才打破得分荒，攻下19分，但為時已晚，籃網持續加壓把領先差距拉開倒30分，「幹籃哥」Blake Griffin還秀了單手扣籃。
綠衫軍主將Jayson Tatum第三節意外遭KD戳傷右眼退出比賽，少了主力得分手，綠衫軍苦追未果，終場只能以22分之差再次吞敗。Smart繳出全隊最高19分6助攻，Kemba Walker貢獻17分7助攻，全隊僅4人得分上雙。
籃網方面，KD攻下最高26分8籃板6助攻，Harris挹注次高的25分，Harden添20分5籃板7助攻，Irving貢獻15分6籃板6助攻，全隊命中率破5成，6人得分上雙。