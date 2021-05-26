柔中帶剛的氣質董座　藍淑娟溫柔的領導帶團隊成功

去年（2020）在五股推出的「富域京站」成功打響了「富總建設」的名聲，這家公司在建築業界不過8年的時間，就已推出8個建案且銷售成績優異，8年來也累積不錯的聲望，不僅讓曾經服務過的地主願意主動介紹土地賣家，更透過熟客互相介紹累積不少死忠買家；富總建設董事長藍淑娟給人的印象，是一位氣質出眾、談吐優雅的美女董座，與一般建築業界給人的印象大不相同，在專業領域中，更是熟知各項流程，能夠從土開、採購、營建、銷售的超級女漢子。

一走進富總建設辦公室，就感受到工作團隊的認真，每一位員工正埋首在電腦前準備合約、文件，富總建設董事長藍淑娟更是專注的仔細擬出新案裡合約裡每一條的細節，約莫10分鐘在交辦完工作的事項後，才坐定進行採訪。藍淑娟給人的第一眼感覺不論是外型、氣質、談吐，都很難讓人聯想到眼前的這位會是一間建設公司的董事長，從一開始只有3人的小公司到現在規模已20人左右的團隊。





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▲富總建設藍淑娟桌上滿滿的文件，任何細節全都是她親力親為。（圖／富總建設提供）

× ▲富總建設藍淑娟桌上滿滿的文件，任何細節全都是她親力親為。（圖／富總建設提供）

房市敏銳度高 逆勢進場成契機

早期做珠寶銷售，累積不少人脈與觀察力，在結束婚姻後，心裡開始有危機意識，就在思考如何才能增加額外的收入，看到朋友投資房地產有不錯的成績，所以一邊做著珠寶生意，當有獲利盈餘時，就投資房地產，就學習如何當「包租婆」，用收租來增加自己的收入，逐漸讓藍淑娟對投資房地產產生了興趣。





97年雷曼兄弟事件引發金融風暴襲捲全球房市，台灣房產自然受到不小的影響，當時青埔有一批餘屋等著出售，藍淑娟原本計畫與朋友合資，但建商提出「無保固」的條件後，朋友紛紛退出，合資就變成了獨資。藍淑娟說，這算是逆勢進場吧！建商投入購地資金與蓋房子的成本就遠遠超過售價，怎麼看都很划算，仔細評估後就一口氣吃下所有的房屋，也或許是運氣好，金融風暴並沒有持續太久，手上的餘屋一個個的脫手獲利。





當時毅然決然的投入不小的資金，藍淑娟看到的是「契機」，把握機會就不放過。「投資客」生涯直到101年政府打房政策實行，開始將眼光放到成立「建設公司」的想法，替自己未來的道路另闢一個新的戰場，不久後就將手上的所有的投資案件結束掉，成立了「富總建設」開啟了建商之路。





▲位在三峽區大學路的「北大極」建案，目前已取得建照，即將動工。（圖／富總建設提供）

× ▲位在三峽區大學路的「北大極」建案，目前已取得建照，即將動工。（圖／富總建設提供）

富總建設首件土地開發案就位在桃園市「八德區」，當時委託知名營造公司負責營建，過不了多久就完銷，到了第二塊土地開發案，藍淑娟開始學習了解建材的價格及各項細節到自己發包，品質自行控管進而銷售。憑藉著對房地產的敏銳度，藍淑娟推出的建案幾乎都在短時間內就完銷，109年推出的三峽「北大隱」更創下一個禮拜完銷的紀錄。





溫柔的帶領 讓老經驗願傾囊相授

藍淑娟每天工作時數超過12個小時，對工作總是親力親為的她，從土地開發、建築藍圖、設計裝修、議價發包、工程監工、完工驗收、行銷執行全都親力親為，不假他人之手。從門外漢到專業，論經驗，藍淑娟雖然不比資歷超過25年以上的主管來的豐富，但她除了肯學習，更懂得如何用「溫柔的領導」來帶領團隊，她說，女生有女生的優勢，用柔軟的身段來要求，員工反而會力求表現樂意配合。所以才能從原本只有3人的小公司壯大到現在的規模，其中也網羅到業內不少資深好手轉投效力。藍淑娟固定每週都會到工地巡視，舉行工務會議，每個月也會請工務人員回到公司開會聚餐，因此富總建設內部的氛圍相當融洽，對於專業領域，員工會主動尋求解決方式，在員工福利上也不吝嗇，唯有讓身邊的人賺到錢，公司才能夠賺到錢。





憑著敏銳的嗅覺，藍淑娟今年在三峽台北大學對面600坪的基地，規劃地上13層樓，地下3層的建案「北大極」，同時也是區域內唯一銷售破50萬／坪的價位，總戶數89戶含店面，3月中等到建照後才開始推案，目前銷售已超過9成，預計114年底完工。





藍淑娟建立出獨樹一格的風格，打破了以男性為主的建築業界印象，在珠寶銷售生涯培養出「美」的眼光，應用在建築外觀及室內格局規劃中，總是能符合時下主力產品的需求；投資客生涯培養出對房市的敏銳度，哪裡有賺錢的機會，總是逃不過藍淑娟的嗅覺。





隨著富總建設越來越壯大，藍淑娟對未來非常有信心，她希望未來除了案子可以越做越大外，富總建設對於品質與建材會更加要求，期待達到每個完美的細節，讓每個購屋族都能住到最滿意的房子。



