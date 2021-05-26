助理確診急遭篩檢！美女議員「飆淚焦慮」：一夜掉1公斤

我是廣告 請繼續往下閱讀
林亮君分享，最開始接到確診的消息，辦公室同仁一時慌亂無措，焦慮感破錶。隨後帶著健保卡及忐忑的心情直奔剝皮寮篩檢站，篩檢過程中採檢人員用一支細長的棉花棒深入鼻孔，「有點像是去耳鼻喉科醫師治療鼻腔，但更深入」，林亮君直言過程中已飆淚，幸好沒有流鼻血。
等待快篩結果時，篩檢站眾人的氣氛更是十分肅殺，現場異常寧靜。林亮君透露有兩位同仁快篩呈陽性，立即進入篩檢站的隔離區域，將直接送往集中檢疫所安置。而林亮君自己則是陰性，可以回家居家隔離，但仍要等待更準確的PCR結果，才能百分百確定是否沒有確診。
林亮君表示，居家隔離期間不能與家人共餐，個人餐具集中放置，還備了新的菜瓜布清潔，也不能摸心愛的柴犬豆豆。另外打了好幾通電話，向這幾天有接觸確診者助理的里長、鄉親說抱歉，由於檢體太多，PCR結果可能要等三、四天，林亮君直言煎熬，「失眠帶來頭暈頭痛，一夜之間體重掉了快一公斤。」並感慨「真的深深感到不好意思，病毒已在不知不覺中悄然地來到家門口，我們都渾然不知」。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。