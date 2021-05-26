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雪碧表示，自己過去一直忙於工作，在事業到達一個階段後，發現身邊與自己年紀相仿的朋友都陸續結婚生子，而愛小孩的她，兩年前因朋友輸卵管阻塞進而不孕，提升了她對於不孕症的意識，可惜當時交往的對象並無生育打算，後續分手後，此事也暫擱置一邊，直到今年再度檢測，得知卵子數目相較兩年前又更少，甚至被告知有提早更年期的可能，令她感到十分震驚，影片中更多次眼淚潰堤，因此興起凍卵的念頭。
女性受孕兩大關鍵？ 醫：卵子數目與品質
中山醫院副院長暨生殖中心負責人李世明醫師表示，影響女性受孕成功率有以下兩個因素，一是卵子品質，與年紀有關，女性在34歲後卵子品質就會大幅下降，因此建議有凍卵計畫的女性在此之前進行，將卵子品質凍存 ; 二是卵子數目，可用AMH來判斷，一般年輕女性的AMH指數約在2～4μg/l之間，指數小於1代表卵巢早衰現象，雪碧在兩年前首度檢測AMH時，數值就只有0.5mμg/l，這次二度檢測，更下滑至0.2mμg/l，雪碧目前的狀態已是卵巢早衰，而卵巢早衰為不可逆現象，若有生育計畫的女性，可透過試管嬰兒進行，若尚無生育計畫或單身的女性，也建議凍卵保留生育能力。
李世明醫師說明，凍卵的過程，從諮詢、打排卵針到取卵，約為一個星期左右，建議凍卵數目至少為10顆以上，若是超過40歲的女性，更希望能取出20顆卵子進行冷凍，每多一顆卵子，約能提高8%的受孕的機率，而卵子會透過-196度的低溫環境下急速冷凍，將品質保存在凍卵時的狀態，待後續有生育計畫時，再予以解凍使用，根據臨床顯示，冷凍卵子與新鮮卵子的成功受孕率相當，故凍卵並不會影響受孕率。
年輕女性及早存卵 避免留下人生遺憾
雪碧因AMH指數極低，在第一次取卵時未達建議數量，目前已規劃第二次凍卵療程，她也透過自身經驗提醒女性朋友，不要等到情況危機時再來凍卵。李世明醫師則表示，不只雪碧，現今許多小資女、網紅甚至藝人，因工作繁忙或單身暫無生育計畫，進而選擇凍卵來保存生育能力，凍卵也儼然成為現今晚婚社會的趨勢，鼓勵年輕女性及早保存自己的卵子，避免人生有遺憾，也留給自己一個更有彈性的未來。
資料來源：健康醫療網 卵子庫存量告急！ 網紅雪碧急凍卵
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