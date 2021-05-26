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一、嘴饞一直吃停不下來
很多人的家裡都會堆放自己喜歡吃的零食，或是前陣子去超商囤了太多乾糧，讓自己「看到就想吃，吃了就停不下來」，一邊工作或追劇，就不小心把一大包零食吃光光，等到正餐時間就不餓，省略正餐後又會讓餐間或消夜時間肚子餓，持續惡性循環。
營養師說：這除了容易不知不覺吃下過多熱量，還會因為沒吃正餐營養不均衡之外，更容易會讓人產生罪惡感（體重控制路上的頭號敵人）。
解決的方式就是「眼不見為淨」，平常把零食收好，不要放在容易看到的地方，要吃的時候「先拿出要吃的量」，大包裝收好，避免無止盡的「最後一片就好」的心態；如果已經很晚了，就盡量選擇低熱量容易有飽足感的食物，如優格、水果或少量堅果。
二、速食、叫外賣解決一餐
「欸中午要吃什麼？」是困擾所有人的問題，尤其是中午少了同事互相揪吃飯，也沒有一定的午餐時間限制，很多人都是等到餓了才開始思考下一餐，打開外送平台點個速食或外賣想簡單解決，想必是很多人現在的生活縮影。
營養師說：外送或外食最容易忽略的就是高油、高鹽及缺少蔬菜類，如果挑選的時候能避開油炸和容易過鹹的品項，多點一道蔬菜類會比較好，否則長期下來容易讓腎臟太操勞，明明都吃飽了但該吃的營養素都沒吃到，卻吃進一堆脂肪。也別總是等到餓了才思考要吃甚麼，等到過餓才吃容易讓自己吃太快、吃太多。
不過，如果是偶爾想吃個「快樂餐」是可以的，就不用考慮太多，只要控制好頻率就可以，偶爾讓自己喘口氣反而能讓健康飲食堅持更久！
三、口渴就想喝飲料
你在家裡常常忘記隨時補水嗎？早上起床可能習慣喝杯咖啡或牛奶配早餐，下午口渴才去冰箱拿飲料，或是因為覺得去裝水或上廁所「很麻煩」就懶的補水嗎？
營養師說：如果你一再忽略身體發出的「缺水」警訊，包含口渴的感覺、尿量少、尿液顏色很黃，或覺得代謝速度和皮膚狀況變差，務必提高警覺。常常容易嘴饞想吃零食、喝甜飲，有時候也只是因為你「缺水」。
試著在一起床就先喝一大杯溫水，緩解整夜身體缺水的情況，工作或休息時都把水杯放在旁邊，甚至是每天裝滿一大壺 2000 c.c. 的水，容易看到就補充，也更能知道自己一天喝了多少水，補充足夠水分不但能瘦身、皮膚變好，也能維持免疫力！
參考文章：身體缺水疾病跟著來！身體缺水易引發的 6 種病症
四、能躺就不坐，能坐就不站
在舒適的家中，有些人會在床上工作，或是休息時間攤在沙發上，就算是在書桌上好好辦公，跟以前比起來活動量都大大降低，或是因為工作效率降低，導致工作時間增長，久坐不動時間又更多了。
營養師說：活動量降低會直接的減低基礎代謝率，也就是就算你跟以前吃一樣多，還是更容易胖！最好的方式就是為自己安排「活動時間」，可以找瑜珈、徒手訓練或有氧的影片跟著做，自制力不夠就和朋友一起視訊同步或參加線上課程，讓自己有個必須動起來的動力，不只能維持體態，還能增加工作效率。
參考文章：工作一直分心原來是「坐太久」！《國際肥胖雜誌》：肥胖者久坐容易分心
以上跟大家分享四個多數人居家工作容易落入的地雷習慣，如果能避開並維持良好的飲食和生活習慣，就能在居家抗疫這段時間讓自己的氣色和體態更好看！
文/吳宜庭 圖/巫俊郡
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 居家辦公/ 營養師：破解 4 大發胖地雷 宅在家也能輕鬆瘦