加拿大斥劫機逮人行徑粗暴　白俄羅斯下令關使館

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臨時代辦魯薩科（Evgeny Russak）在致法新社的電子郵件中說，這項決定「與優化白俄羅斯在不同地區的外交單位有關」。
魯薩科說：「這並非是未經琢磨的決定，而是基於當前雙邊接觸的實際影響所做的分析。」他還說，白俄總理高羅夫欽科（Roman Golovchenko）22日已簽署相關政令。
白俄總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）政府23日強迫瑞恩航空（Ryanair）一架客機轉降在明斯克，並逮捕搭乘這架班機的反對派記者普羅塔塞維奇（Roman Protasevich），引發國際撻伐。杜魯道稍早斥責白俄政權行徑「粗暴、非法、完全無法接受」。
杜魯道在記者會上說：「這是針對民主和新聞自由的明確攻擊。」
杜魯道譴責逮捕異議記者和「這類干預民航的危險做法」，敦促白俄當局「立即」釋放普羅塔塞維奇。
杜魯道還說：「加拿大正研究現行對白俄羅斯的制裁，也會考慮其他選項。」
他說，「我們也將支持各國際機構採取行動」，包括國際民航組織（ICAO）、歐洲安全暨合作組織（OSCE）和北大西洋公約組織（NATO）。
白俄羅斯去年8月的總統大選爆出嚴重爭議，加拿大配合歐洲聯盟和英國，制裁54名白俄官員。
根據白俄外交部，兩國去年貿易額僅達4790萬美元（約新台幣13.4億元）。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）1100526