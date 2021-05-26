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根據克里夫蘭醫學中心，Bea博士提到，當你正在收看喜歡的節目時，大腦會釋放一種令人快樂的化學物質多巴胺，可以得到即時的滿足，也能緩解日常的憂慮。追劇帶來很多快樂，但往往在節目結束後，令人沮喪或失落的感覺浮上心頭，所以想要再次重複這個快樂迴圈，陷入瘋狂看電視無限循環，希望在影劇結束後獲得滿意的效果。
掌握好觀看時間保持身心平衡
Bea博士說，適度地把握時間很重要。如果瘋狂觀追劇嚴重影響到身體作息和社交活動等，導致整個人變得很封閉，應該先關掉電視好好休息。為避免陷入瘋狂追劇的陷阱，她建議可以試著訂定一些規則。例如：事前決定好，限制一次看的節目數，並且選擇在節目前精彩處先暫停下來，以免自己無限制地看下去。
雖短暫逃避壓力最終要面對現實生活
Bea博士提醒，有些人會用看電視作為應對壓力、焦慮和抑鬱的方式，強調這是暫時的逃避方法，但是以狂追劇作為應對人生方法並不健康，終究不能幫助你解決現有的困難，雖然從精神上遠離現實生活是一件令人舒壓的事，但我們都需要最終回到現實人生，面對生活中的真正遇到問題。
參考資料：Is It Bad for You to Binge-Watch TV Shows?
資料來源：健康醫療網 下班瘋狂追劇停不下來 該怎麼辦？
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