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下班瘋狂追劇停不下來　該怎麼辦？

下班瘋狂追劇停不下來　該怎麼辦？
下班瘋狂追劇停不下來　該怎麼辦？

健康醫療網

2021-05-26 12:01:01

【健康醫療網／編輯部整理】下班後，喜歡打開電視來紓解一整天的身心壓力，有時候不自覺就追劇到天亮了，該怎麼辦？根據克里夫蘭醫學中心，心理學家斯科特·比婭（Scott Bea）說，人們喜歡瘋狂追劇的原因是它能讓大腦感覺很好，所以陷入再次找尋快樂的模式，但她提醒追劇前可以制定規則協助你掌握觀看時間，也應避免將看電視作為逃避現實的生活方法，維持身心健康。

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收看喜歡電視節目大腦釋放多巴胺物質

根據克里夫蘭醫學中心，Bea博士提到，當你正在收看喜歡的節目時，大腦會釋放一種令人快樂的化學物質多巴胺，可以得到即時的滿足，也能緩解日常的憂慮。追劇帶來很多快樂，但往往在節目結束後，令人沮喪或失落的感覺浮上心頭，所以想要再次重複這個快樂迴圈，陷入瘋狂看電視無限循環，希望在影劇結束後獲得滿意的效果。

掌握好觀看時間保持身心平衡

Bea博士說，適度地把握時間很重要。如果瘋狂觀追劇嚴重影響到身體作息和社交活動等，導致整個人變得很封閉，應該先關掉電視好好休息。為避免陷入瘋狂追劇的陷阱，她建議可以試著訂定一些規則。例如：事前決定好，限制一次看的節目數，並且選擇在節目前精彩處先暫停下來，以免自己無限制地看下去。

雖短暫逃避壓力最終要面對現實生活

Bea博士提醒，有些人會用看電視作為應對壓力、焦慮和抑鬱的方式，強調這是暫時的逃避方法，但是以狂追劇作為應對人生方法並不健康，終究不能幫助你解決現有的困難，雖然從精神上遠離現實生活是一件令人舒壓的事，但我們都需要最終回到現實人生，面對生活中的真正遇到問題。

參考資料：Is It Bad for You to Binge-Watch TV Shows?



資料來源：健康醫療網 下班瘋狂追劇停不下來　該怎麼辦？

健康醫療網https://www.healthnews.com.tw/更多健康資訊
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