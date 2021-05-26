PChome 24h最新聲明：全台宅配「不分區不間斷」

全國三級警戒，各地傳出確診案例，而雙北在疫情、醫療量能方面皆亮起紅燈，引起各界高度關注，政府呼籲民眾非必要少出門，國人日常遭逢衝擊，疫情緊繃加上龐大的物流量，也使電商業者面臨極大考驗，而PChome也再次發出最新聲明，為配合防疫措施，配送及客戶服務將進行部份調整。





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國內疫情遭逢嚴峻的考驗，民眾為避免感染風險而減少外出群聚，因此除了飲食叫外送，日常採買防疫或民生物資、購物皆轉往網路電商，雖替業者增加數成訂購量，卻也一夕間讓網購平台大爆單，物流業者出現人力緊蹦的現象，PChome為因應因疫情警戒，配合防疫措施，於5月25日晚間於官網「客服中心即時訊息」發布聲明。





▲PChome為配合防疫措施，配送及客戶服務將進行部份調整。（圖／PChome提供）

PChome表示，新冠疫情持續蔓延，整個社會都被迫停止活動，電商「無接觸經濟」在疫情的背景下，也成為民生經濟中重要的社會支援系統，PChome於此同時更將堅守崗位，盡已所能全區配送，與全民齊心抗疫！





最新聲明指出，全台包括雙北各區及醫院等場所宅配不分區不間斷。針對家電配送服務仍正常進行，唯因應疫情仍持續在全國三級警戒狀態，大型家電等需安裝的商品，部份區域（萬華、板橋、中和、永和區）到府安裝將暫緩，並將以電聯方式另外約定配送與安裝時間。





而雙北部分地區也暫停配貨上樓服務，若送件地址設有管理室，將由管理室代收。另外，即日起暫不提供「貨到付款」，建議消費者選擇線上付款方式。而為防疫，部分超商門市也將取消到店取貨，如果有商品無法配送至指定門市，會將商品直接退款。





PChom表示，因應疫情，對消費者所造成的困擾與不便深感歉意，也會針對物流相關作業進行滾動式調整，致力滿足消費者需求。



