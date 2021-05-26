只能在室外吃飯！工頭曝「辛酸現況」：可以多一點包容嗎
指揮中心昨（25）日宣佈全國三級警戒將延長到6／14，許多縣市也先後宣布禁止餐廳內用，要民眾待在家中或辦公室內用餐。但這對於在戶外工作的工人來說，無疑是更加辛苦了，用餐時還得承受民眾異樣的目光甚至檢舉。就有位工頭透露心聲，直言「可以給我們多一點包容嗎？」讓網友好心疼，文章發佈半天時間便獲得超過1萬2千位人按讚。
編輯中心/綜合報導
2021-05-26 12:17:22
原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文表示，「現在台灣疫情嚴峻緊張，我們也是台灣的一份子，我們也知道會產生群聚五人的辦公場所及企業開始分流上班了，而我們出外工仔人也會擔心啊！為了養家活口求生存不是嗎？不可能改為居家線上做工這種卡通劇情吧？」
原PO接著透露工地現場的辛酸，「炙熱的天氣，日曬的陽光下、揮汗著酸臭的汗水，豔陽下帶著口罩曝曬到太陽西落，沒有密閉空間，可以讓我們好好地吃上一頓飯」。原PO不禁感慨拜託，「上班族可以給我們多一點包容嗎？學生可以給我們一點友善的態度嗎？我們也想有個陰涼遮蔽處、舒服的桌椅、讓我們吃上一份便當」。
最後原PO強調，「對，我們是工人。疫情當前、我們跟你們沒有不一樣，也只是為了生活打拼，配合中央政府的指揮、把口罩戴好，保持該有的社交距離」。網友也紛紛留言回覆說，「辛苦了」、「太陽底下工作已經很辛苦了」、「加油」、「防疫固然重要，但請檢舉達人也要有同理心，體恤一下他們」。（編輯：倪浩軒）
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