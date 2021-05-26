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強化三級警戒措施　陳時中：外出沒戴口罩不勸了！直接罰

▲交通部長要求機場徹底清潔消毒。（圖／交通部提供）
▲交通部長要求機場徹底清潔消毒。（圖／交通部提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-26 14:13:55｜2021-05-26 15:38:20

中央流行疫情指揮中心，今（26）日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增302例本土確診個案，以及校正回歸331例個案，並且新增11人死亡。

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▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
另外，因為因應本土疫情持續嚴峻，指揮中心宣布強化COVID-19第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，希望嚴守社區防線。相關強化措施及裁罰如下：一、民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，逕予開罰。不過陳時中也解釋，會有些相關的例外，像是失智者，呼籲盡量不要外出，還是要把口罩戴好，以及一些全天在外工作者，像是外送員沒地方吃飯也不行，呼籲他們要在空曠地方，嚴格遵守社交距離。

▲中央流行疫情指揮中心宣示強化三級警戒、落實五大措施。(圖／指揮中心提供)
▲中央流行疫情指揮中心宣示強化三級警戒、落實五大措施。(圖／指揮中心提供)
 

二、經公告應關閉之休閒娛樂場所，將嚴查不得營業；查獲違法營業者，對業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。三、全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。四、結婚不宴客，喪禮不公祭。五、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。指揮中心提醒，外出時有飲食需求者，得在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，於飲食期間暫時取下口罩。

▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
不認同
56.26%43.74%
2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.61%26.39%
2021-05-24-2021-05-27
當你聽到疫情3級警戒延期時，你第一個想法是：

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請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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