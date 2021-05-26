強化三級警戒措施　陳時中：外出沒戴口罩不勸了！直接罰

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另外，因為因應本土疫情持續嚴峻，指揮中心宣布強化COVID-19第三級疫情警戒相關措施及裁罰規定，希望嚴守社區防線。相關強化措施及裁罰如下：一、民眾外出時應全程佩戴口罩，一經查獲有違反情事，不再勸導，逕予開罰。不過陳時中也解釋，會有些相關的例外，像是失智者，呼籲盡量不要外出，還是要把口罩戴好，以及一些全天在外工作者，像是外送員沒地方吃飯也不行，呼籲他們要在空曠地方，嚴格遵守社交距離。
二、經公告應關閉之休閒娛樂場所，將嚴查不得營業；查獲違法營業者，對業者、現場執業人員、消費及聚會者，依法分別裁罰。三、全國餐飲業一律外帶，賣場及超市加強人流管制，並呼籲民眾少去多買，一次購足。四、結婚不宴客，喪禮不公祭。五、宗教集會活動全面暫停辦理，宗教場所暫不開放民眾進入。指揮中心提醒，外出時有飲食需求者，得在與不特定對象保持社交距離或有適當阻隔設備之情形下，於飲食期間暫時取下口罩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。