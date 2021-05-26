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SBL／最大贏家！台銀謝宗融包辦年度MVP等3獎

▲SBL臺銀謝宗融包辦年度最有價值球員、年度第一隊、年度進步獎 。（圖／中華民國籃球協會提供）
▲SBL臺銀謝宗融包辦年度最有價值球員、年度第一隊、年度進步獎 。（圖／中華民國籃球協會提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-05-26 13:25:08

第18屆SBL超級籃球聯賽今(26)日公布年度第一隊，除了年度MVP臺灣銀行謝宗融及年度洋將台灣啤酒米勒外，臺銀主力後衛張博勝、桃園璞園吳家駿及裕隆納智捷李愷諺也入列，其中謝宗融一人獨拿年度MVP、年度第一隊及年度進步獎成最大贏家。

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▲SBL臺銀謝宗融包辦年度最有價值球員、年度第一隊、年度進步獎
▲SBL臺銀謝宗融包辦年度最有價值球員、年度第一隊、年度進步獎 。（圖／中華民國籃球協會提供）
 

謝宗融在本季賽事中展現優異表現，一肩扛起守衛禁區的責任，進攻端上也火力全開，場均貢獻12.5分、8.8籃板，更幫助臺銀拿下睽違15年的季後賽首勝，一舉拿下年度最有價值球員、年度第一隊、年度進步獎三項大獎。謝宗融表示，首先想對醫護人員致上最高的敬意，並且呼籲：「希望大家持續防疫，一起攜手度過這次的難關。」同時謝宗融也感謝媒體朋友，以及在籃球路上曾幫助過他的教練、老師、前輩和⻑官，最後感謝一直以來支持臺灣銀行的球迷。

台啤米勒於本季賽事展現高度宰制力，快速融入團隊，與隊友合作無間，且在攻守兩端上皆有相當出色的成績，也幫助台啤寫下連勝紀錄、抱回總冠軍。而米勒靠著優異的表現不僅包辦得分王、阻攻王、年度洋將，還同時獲得年度第一隊和年度前場防守球員的殊榮，一人收下五座獎座，年度獎項大豐收。

▲SBL年度第一隊、年度後場防守球員
▲SBL年度第一隊、年度後場防守球員 裕隆李愷諺。（圖／中華民國籃球協會提供）
 

本季轉效力裕隆納智捷的李愷諺，擔負起球隊主控的角色，快速適應體系，掌握節奏得宜，加上刁鑽的防守能力和靈敏的反應力，場均籃板、抄截、阻攻皆為後場球員最佳，因而獲選為年度第一隊及最佳防守球員。首次獲得這兩項大獎，李愷諺首先感謝球團、教練以及隊友們給予的機會和幫助，讓他在本賽季獲得許多收穫，並承諾未來會持續努力，往自己的目標邁進，並感謝球迷朋友的支持與鼓勵。

▲SBL年度第一隊
▲SBL年度第一隊 臺銀張博勝。（圖／中華民國籃球協會提供）
 

在本賽季達到生涯3000分里程碑的張博勝，也首度獲選為年度第一隊。張博勝首先向疫情期間辛苦的防疫人員獻上敬意，並且感謝媒體的青睞及家人的支持，張博勝也將獲獎歸功於球團、教練及隊友的信任，最後更向臺銀球迷們喊話：「謝謝一直以來支持我和臺銀的球迷，希望有成功讓你們感受到臺銀今年的進步。」

▲SBL年度第一隊
▲SBL年度第一隊 璞園吳家駿。（圖／中華民國籃球協會提供）
 

璞園吳家駿今年承擔起帶領學弟的責任，扮演穩定軍心的角色，在關鍵時刻也能展現高度抗壓性，個人表現愈趨穩定，除了獲得年度助攻王外，也入選年度第一隊。吳家駿首先感謝媒體肯定，並感謝璞園李忠恕董事⻑對籃球的支持，也感謝本季球團給予他極大的發揮空間，讓他能夠快速成⻑，而隊友的信任和球迷的鼓勵，更是他在場上持續奮戰的動力。

【第十八屆SBL超級籃球聯賽第二階段年度票選獎項獲獎名單】

年度MVP：臺灣銀行謝宗融

年度第一隊：

【前場】：台灣啤酒米勒、臺灣銀行謝宗融年度第一隊

【後場】：臺灣銀行張博勝、裕隆納智捷李愷諺、桃園璞園吳家駿

年度防守球員：

【前場】：台灣啤酒米勒年度防守球員【後場】：裕隆納智捷李愷諺

年度進步獎：臺灣銀行謝宗融

（年度獎項獲獎球員本季出賽場次須達24場以上）

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