上海復星願提供BNT疫苗？陳時中：正式文件拿來再說啦！
隨著本土疫情逐漸嚴峻，國內對疫苗需求逐漸升高。日前上海復星表示願提供德國BNT的疫苗，不過被人踢爆是中國代工的。對此，中央流行疫情指揮中心陳時中今（26）回應，中方目前也未給該疫苗藥證，也未開始施打，相關資料也沒有，「把正式的文件拿來，再說啦！」
記者賴志昶／台北報導
2021-05-26 15:29:37｜2021-05-26 15:40:32
陳時中說，上海復星所提供的德國BNT的復必泰疫苗，是不是中國代工或怎樣，目前他們沒有提供正式資料，所以有無從評論。
陳時中表示，據他所知，中國目前為止也沒有核發BNT或是復必泰的藥證，中方也沒有在施打，這裡面本身廠牌不知道有什麼問題，所以不管是藥證與施打方面在中國都沒有開始。
陳時中強調，這些這段時間從去年至今就接觸到很多相關案件，「把正式的文件拿來，再說啦！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。