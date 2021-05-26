高屏溪地面水權合理分配　兼顧民生及農業用水

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同時為確保農田水利署屏東管理處取用農業用水後，剩餘濁口溪水量可導流流入高屏溪，今天的會議也達成水利署第七河川局於濁口溪疏濬工程，一併施設分流及導水工；未完成設置監視系統前，各機關取水資訊仍請公開以利查詢；南區水資源局邀集屏東及高雄管理處協調滾動檢討所需高屏溪水系水權量等共識。
高雄市府今天上午統計濁口溪川流量為11.8cms（每秒立方公尺），由於陳其邁於週日（23日）晚間帶隊拆除土堤，讓雨水流進高雄荖濃溪民生用水及屏東縣高樹區灌溉使用，不過，高屏溪川流量約在7.1cms，未顯著提升挹注民生。陳其邁上午於市政會議指示水利局等相關部門，密切注意鋒面雨勢帶來川流量提升，並利用伏流水等地下水源。
高市府表示，今年枯旱情形較往年嚴峻，而高屏溪水系上游濁口溪水源被完全截流作農業用水，造成下游高屏溪無水可取，影響高雄市民用水權益，高市府主張於枯旱時期，高屏溪流域取用民生及農業用水應兼顧共用。
高市府表示，希望藉由水權重新分配及建立監控機制，使高屏溪水系地面水取水更有彈性，讓高屏堰能正常取水供民生使用，避免因枯水期間取水不足，致部分民生用水需使用鳳山水庫東港溪原水，讓鳳山水庫供水回歸專供工業用水用途。