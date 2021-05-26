擔心染疫！工會：運輸業應列為公費疫苗施打對象

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工會表示，有安全的員工，才有安全的運輸，不論是送貨、載人還是投遞郵件，確保運輸的安全，才能有效阻隔疫情的傳遞，因此，呼籲中央，將交通運輸業同仁列為公費優先施打疫苗對象。





工會也認為，疫苗接種地點應考量防疫效率外，也要有彈性，像是桃園捷運公司雖可公費施打疫苗，但僅限至桃園境內衛生所施打，交通運輸業同仁居住地及工作出勤往往橫跨複數縣市，為有效提升防疫效率，應開放同仁至就近的縣市施打，或由事業單位統一於工作場所設點進行施打，避免不必要的接觸及移動。





工會期待，隨著三級警戒延期，國家要提升交通運輸業人員的工作安全，已經承受超時超量工作的物流業及郵務同仁，以及台鐵、高鐵及捷運業面對第一線南來北往的旅客，時間還會再延長，近期陸續有工作場所的確診者傳出，更有郵局宣布暫停業務，不應該要等到爆發運輸業大量感染時再來想辦法，而是即刻就正視第一線工作者的訴求。



