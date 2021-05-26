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聽救護車聲想起「抗疫英雄」！苦苓吐沉重心聲　全場鼻酸

▲近期台灣疫情升溫，醫護人員也跟著忙翻。對此，作家苦苓就透露，每當聽到救護車的聲音，就會讓他想到第一線醫護人員的辛勞。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲近期台灣疫情升溫，醫護人員也跟著忙翻。對此，作家苦苓就透露，每當聽到救護車的聲音，就會讓他想到第一線醫護人員的辛勞。（示意圖／翻攝Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-05-26 16:07:04｜2021-05-26 16:07:39

近期台灣疫情升溫，中央流行疫情指揮中心今（26）日公布新增302例本土個案，校正回歸331例本土個案，為了防堵疫情擴散，指揮中心25日也宣布全國三級警戒延長至6/14，全國停課政策亦同步延長。對此，作家苦苓就於臉書上指出，每當聽到救護車的聲音，就會讓他瞬間憶起醫護人員的辛勞，隨即也吐露真實心聲，而引來不少網友討論。

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苦苓於今日在臉書上發文，表示每當聽到救護車聲音，就會瞬間想起站在第一線的醫護人員，「有人穿著防護衣，耐著高溫，忍著不能上廁所，冒著染疫的危險，就為了拯救生命」，最後他也沉重直言「而被救了一命的人，也有可能是我。」

▲苦苓指出，每當聽到救護車聲響起，就會讓他想到第一線醫護人員的辛勞。（圖／翻攝苦苓臉書）
▲苦苓指出，每當聽到救護車聲響起，就會讓他想到第一線醫護人員的辛勞。（圖／翻攝苦苓臉書）
貼文一曝光，至今已有3千多人按讚，不少網友紛紛回應「這幾天聽到救護車，真的很擔心！都會在心裡默默喊著：務必平安健康、否極泰來」、「每次聽到救護車的聲音，我就會在心裡開始為病人為家屬祈禱」、「不要自私群聚，減少醫護負擔」、「是啊！感恩不盡，沒什麼好罵，多點祝福和感謝」、「真的很感謝第一線的醫護人員及工作人員」。

針對國內疫情嚴峻，指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：陳雅雲）

▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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