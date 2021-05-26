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今確診再增2例足跡　陳其邁：高市臨櫃服務將降載3分之1

▲高雄市長陳其邁今天召開防疫記者會宣布自明天起高市臨櫃服務將降載3分之1。（圖／截自高市一百臉書）
▲高雄市長陳其邁今天召開防疫記者會宣布自明天起高市臨櫃服務將降載3分之1。（圖／截自高市一百臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-05-26 16:11:45

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，高雄市今新增2例確診個案，連日累計本土個案30例，高雄市長陳其邁在疫情記者會公布其2例確診足跡，2位確診個案為父子，幾乎為同一時間通報，經過追查發病過程發現，確認為家庭群聚。高雄市長陳其邁表示，因疫情嚴峻高雄市臨櫃服務自明天開始將降載三分之一，市府相關活動將延至6月15日之後再做檢討。

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▲高雄市新增2起確診案5888、5889衛生局公布關係圖。（圖／高市衛生局提供）
▲高雄市新增2起確診案5888、5889衛生局公布關係圖。（圖／高市衛生局提供）
值得一提的是漢神巨蛋櫃姐部分，經4次採檢除第1次採檢CT值為30外，其餘3次採檢均為陰性，因此中央疫情指揮中心將該案排除確診。

依據高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，兩名確診個案分別為80多歲(案5889)的父親，以及60多歲(案5888)的兒子，經過追查發現兒子於14日開始出現發病症狀，包括咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛，經24日檢測發現CT值22。

▲案5888在高雄市公共場所的活動史。（圖／高市府提供）
▲案5888在高雄市公共場所的活動史。（圖／高市府提供）
▲案5888在高雄市公共場所的活動史。（圖／高市府提供）
▲案5888在高雄市公共場所的活動史。（圖／高市府提供）
其中案5888平時從事按摩業，於13日至15日在左營區辛亥路的河堤泡腳會館工作，之後也出現在寶雅、大潤發、大樂購物中心等處，也曾多次到診所及區域級醫院看診，根據疫調顯示，案5888在鳳山有固定的牌咖，初判牌友恐會爆發群聚感染，目前快篩10人已有2人呈現陽性，衛生局也將擴大進行匡列。

▲案5889在高雄市公共場所的活動史。（圖／高市衛生局提供）
▲案5889在高雄市公共場所的活動史。（圖／高市衛生局提供）
此外，其父(案5889)足跡相對單純，多半出現在前鎮區和苓雅區，曾經前往民興早市、三和市場以及一心二路的早餐店，目前疫調仍在進行中。衛生局也呼籲在同時段曾涉足其場域者，多留意身體狀況，有疑慮可以撥打1922詢問。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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