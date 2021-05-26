今確診再增2例足跡　陳其邁：高市臨櫃服務將降載3分之1

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值得一提的是漢神巨蛋櫃姐部分，經4次採檢除第1次採檢CT值為30外，其餘3次採檢均為陰性，因此中央疫情指揮中心將該案排除確診。
依據高雄市衛生局簡任技正潘炤穎指出，兩名確診個案分別為80多歲(案5889)的父親，以及60多歲(案5888)的兒子，經過追查發現兒子於14日開始出現發病症狀，包括咳嗽、流鼻水、肌肉痠痛，經24日檢測發現CT值22。
其中案5888平時從事按摩業，於13日至15日在左營區辛亥路的河堤泡腳會館工作，之後也出現在寶雅、大潤發、大樂購物中心等處，也曾多次到診所及區域級醫院看診，根據疫調顯示，案5888在鳳山有固定的牌咖，初判牌友恐會爆發群聚感染，目前快篩10人已有2人呈現陽性，衛生局也將擴大進行匡列。
此外，其父(案5889)足跡相對單純，多半出現在前鎮區和苓雅區，曾經前往民興早市、三和市場以及一心二路的早餐店，目前疫調仍在進行中。衛生局也呼籲在同時段曾涉足其場域者，多留意身體狀況，有疑慮可以撥打1922詢問。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。