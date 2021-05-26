影／遠距教學買不到視訊鏡頭？舊手機2招變美顏webcam
國內疫情嚴峻，政府宣布全國停課至6月14日，許多學校推出遠距教學、線上課程提供學生研習，要求學生須在課堂上「露臉」進行遠距課程，但家長買不到視訊鏡頭該怎麼辦呢？3C達人「3cTim哥生活日常」，分享2招舊手機秒變視訊鏡頭的方法，更能變成「自帶美顏」的超實用webcam！
影像中心/綜合報導
2021-05-26 16:58:23
影片中3cTim哥使用多年前的舊手機做示範，下載免費軟體「DroidCam」至手機和電腦，切記電腦與手機都要連結到家中WIFI（同一網域），才有辦法正常連結。接著先打開手機內的APP，將IP編號記下來，輸入至電腦版的設定「Device IP」，再按下「Start」即可成功連線，之後再前往平常遠距課程使用的軟體設定中，將視訊鏡頭設定做調整即可！ 達人3cTim哥加碼分享，如何讓手機變身成自帶美顏的webcam，他介紹只要下載手機和電腦版「無他相機」，並準備一條傳輸線連結電腦和手機，手機也必須開啟信任此裝置的設定。確認完電腦版與手機有正常連結後，使用手機開啟APP，點選直播助手→虛擬攝像頭→點下開始直播。接著回到電腦版確認有正確抓取的手機訊號，接著點選同步即可。（影音編輯：謝美伶）