防疫最差侯柯滿意度卻飆高？名嘴質疑民調未反映真實民意
台灣新冠肺炎本土疫情一發不可收拾，台灣民意基金會在5月17至20日進行民調，民眾被問到6都當中哪個直轄市長對抗疫情最受肯定，高達49.1%民眾覺得新北市長侯友宜表現最好，31.4%民眾認為台北市長柯文哲表現最好，而他們兩位更領先其他首長。對此兩岸政策協會研究員、名嘴張宇韶批評，這是全國性的調查，不是問在地的民眾，樣本只有1082份，外縣市支持侯友宜、柯文哲的狀況，當然比新北市或台北市民高，有何抽樣的代表性可言？
新頭殼newtalk
2021-05-26 23:21:48
根據台灣民意基金會董事長游盈隆分析，在政黨傾向方面，不論哪一黨支持者，或中性選民，認為侯友宜表現較好的比例最高。而且從六都16縣市的角度來看，每一個區域公民也都以侯友宜表現較好的比例最高，其次才是該市的市長，六都以外的16縣市合起來，侯友宜仍然是最多人肯定的六都市長，其次才是台北市長柯文哲。
游盈隆提到，在5月疫情風暴中，在一般社會大眾眼中，雙北市長是防疫表現最亮麗的六都市長，相形之下，民進黨籍3位六都市長的表現，並沒有獲得多少注意或肯定，有無奈「靠邊站」的現象。
張宇韶質疑，這份民調並不能反應在地真實的民意，畢竟確診人數最多，防疫備受爭議的雙北市長，憑什麼拿最高民調最高呢？
新聞來源為Newtalk 新頭殼