每日新增案例進入平原期　醫揭「關鍵數據」：已踩了煞車

我是廣告 請繼續往下閱讀
沈政男醫師在臉書發文表示，「今天新增302例，另有校正回歸331例。從幾天前開始，這些新增數字都是根據發病日來統計了，沒有包含採檢日，因此比較接近疫情演變趨勢了。簡單講，今天新增數目跟昨天沒有差別，而沒有差別就代表病毒傳播能力正在下降中，因為，如果傳播能力沒變，那麼累積案例一天比一天多，母數比較大，照理說新增案例會提高。」
沈政男醫師並使用國外網站的計算器，根據每日新增案例的模型推估每日R0值，可以明顯看見每日R0值呈現一條逐漸下滑的曲線。沈政男醫師指出，「在5月15日的R0值最高，達到了超過6，此後開始明顯下降，往1衝過去，然後降到1以下。」
沈政男醫師表示，當然還有些回補案例未統計進去，但可以肯定從5月15日以後，R0值已經明顯降低了。他並舉例說明，「一輛催緊油門，在10秒內加速到時速100公里的汽車，如果沒有踩煞車，再來會怎樣？絕對不會停在時速100公里。所以說，如果在接下來2秒內，那輛汽車變成時速80公里，你就可以猜到，不只油門放掉了，而且踩了煞車。也就是說，染疫者被隔離了，而且，大家把口罩戴上了，於是病毒傳播能力當然被放掉油門，也被踩了煞車了。」
針對國內疫情嚴峻，指揮中心呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。