高市文化局所轄藝文場館延長閉館至6月14日

因應疫情緣故，中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延至6月14日，高雄市政府文化局所轄藝文場館配合防疫，延長閉館時間至6月14日，各場館重新對外開放時間將視疫情發展另行公布。有關展演活動停辦或延期、票券及活動報名費退款、書籍借還、線上藝文服務等訊息請參閱文化局及各場館官網、粉絲專頁。





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高市府文化局表示，為協助高市受疫情衝擊之藝文團體及相關文創產業減輕負擔，文化局推出紓困方案，包括於文化局所轄各演藝場館演出取消者，免收取違約金，並全額退費；而高市立案演藝團體或設籍本市之個人，於文化局所轄演藝場館售票演出延期者，疫情趨緩後於原場館演出，其場地費(含拆裝台)減半計收。至於進駐文化局場域營運之商家或團體，5-6月份租金減收50%為原則，並得申請緩繳或分期繳交。此外，文化局並協助藝文團體向文化部申請相關營運損失補助。





▲文化局所轄藝文場館延長閉館時間至6月14日，閉館期間不開放民眾進入。（圖／高市府文化局提供）

文化局所轄藝文場館延長閉館時間至6月14日，閉館期間不開放民眾進入，包括高雄市文化中心、岡山文化中心、大東藝術文化中心、紅毛港文化園區、駁二藝術特區(駁二關閉展場、進駐店家自行公告)、市立美術館、歷史博物館、電影館、圖書總館及各分館、鳳儀書院、打狗英國領事館文化園區等藝文場館、展演場所、文資場域等，另外文化遊艇停駛，圖書借閱期限展延至6月30日。



