接種新冠疫苗有效防重症　美CDC：僅0.01%人確診

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，累計確診數高居世界之冠的美國，在這一週達到了全國半數成年人完成疫苗接種的重大里程碑。美國疾病管制與預防中心（CDC）最新報告指出，完成接種之後感染新冠肺炎的機率僅有0.01%，顯示疫苗非常具有保護力。





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綜合美國媒體報導，美國疾病管制與預防中心在25日發布新冠疫苗接種數據顯示，完整接種新冠疫苗後仍染疫的「突破性感染」（Breakthrough Infection）僅會發生在0.01%的人身上，顯示出疫苗在預防感染上非常有效。





這一份報告追蹤了1月1日至4月30日這4個月間，美國1.01億完成接種輝瑞、莫德納，以及嬌生疫苗的人群，其中出現大約1萬262起突破性感染個案，大多為輕症或是無症狀，僅10%重症需要住院治療，死亡病例約佔2%，多為80歲以上的老年人。不過CDC也指出，因為有許多無症狀感染者沒有接受檢測，報告數據可能會有被低估的情況，目前也不清楚突破感染與變種病毒有無關連。





根據《abc News》報導，紐約洋基隊在這個月初完成了疫苗接種，仍然有工作人員染疫。疫苗諮詢小組人員也會接種者告知，施打疫苗後還是有染疫風險。CDC也強調，沒有任何一種疫苗的保護力是100%，但就算出現了這類罕見個案，疫苗也能有效保護人們免於住院或死亡。



