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接種新冠疫苗有效防重症　美CDC：僅0.01%人確診

▲美國達到半數成年人完成接種新冠疫苗里程碑。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國達到半數成年人完成接種新冠疫苗里程碑。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-05-26 17:57:21

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐，累計確診數高居世界之冠的美國，在這一週達到了全國半數成年人完成疫苗接種的重大里程碑。美國疾病管制與預防中心（CDC）最新報告指出，完成接種之後感染新冠肺炎的機率僅有0.01%，顯示疫苗非常具有保護力。

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綜合美國媒體報導，美國疾病管制與預防中心在25日發布新冠疫苗接種數據顯示，完整接種新冠疫苗後仍染疫的「突破性感染」（Breakthrough Infection）僅會發生在0.01%的人身上，顯示出疫苗在預防感染上非常有效。

這一份報告追蹤了1月1日至4月30日這4個月間，美國1.01億完成接種輝瑞、莫德納，以及嬌生疫苗的人群，其中出現大約1萬262起突破性感染個案，大多為輕症或是無症狀，僅10%重症需要住院治療，死亡病例約佔2%，多為80歲以上的老年人。不過CDC也指出，因為有許多無症狀感染者沒有接受檢測，報告數據可能會有被低估的情況，目前也不清楚突破感染與變種病毒有無關連。

根據《abc News》報導，紐約洋基隊在這個月初完成了疫苗接種，仍然有工作人員染疫。疫苗諮詢小組人員也會接種者告知，施打疫苗後還是有染疫風險。CDC也強調，沒有任何一種疫苗的保護力是100%，但就算出現了這類罕見個案，疫苗也能有效保護人們免於住院或死亡。

▲在拜登政府的努力之下，美國民眾接種新冠疫苗的進度大致順利，確診及病亡人數都有下降；根據路透社彙整的州立、郡立資料，美國上週通報的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）新增病例為近一年來新低，比前一週少了26%，降至不到18萬例。（圖／美聯社／達志影像）
美國疾病控制和預防中心（CDC）數據，接種疫苗後再被感染的機率僅0.01%，顯示疫苗非常具有保護力。。（圖／美聯社／達志影像）
 

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