台灣購買BNT受阻？趙立堅：取得大陸疫苗很暢通

蔡英文總統今（26）日在民進黨中常會說明疫苗採購事項時，明確指出台灣與德國BNT（BioNTech）原廠一度近乎要完成簽約，但因中國介入，遲延到現在都無法簽約。中國外交部在今日的例行記者會上表示，台灣從大陸取得疫苗的渠道「暢通」，並警告台灣「以疫謀獨」注定死路一條。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-05-26 18:13:30｜2021-05-26 18:33:27
蔡英文總統在臉書上表示，「國際上最好的幾支疫苗，包括英國的AZ疫苗、美國的Moderna疫苗，以及德國的BNT疫苗，我們都積極接洽採購，也順利訂購到了英美這2支疫苗。至於德國的BNT疫苗，我們和德國原廠也一度幾乎要完成簽約，但因為中國介入，遲延到現在都無法簽約。」
對介入台灣洽購疫苗一事，中國外交部發言人趙立堅今日回應，並不掌握有關情況，但可以說明的是，台灣從大陸獲得疫苗的渠道是暢通的，台灣搞「以疫謀獨」注定是死路一條。
至於外交部長吳釗燮日前在加拿大節目上呼籲國際社會支持台灣，不要讓台灣成為「第二個香港」，趙立堅批評，台灣當局一再打著所謂民主自由的幌子，借香港事務惡意詆毀污蔑大陸，實質是亂港謀獨，這種拙劣的政治操弄，無非是求關注、蹭熱點，不會得逞，只會自取其辱。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。