特企／居家防疫顧環境！HOBOT玻妞推出新一代擦窗機器人

因應疫情升溫，民眾齊心宅在家防疫，對於居家環境維護的需求提高，同時正適逢換季期間，窗戶堆積的灰塵量更加明顯，正是清潔窗戶的好時機。當窗戶不再灰濛濛，不僅居家環境明亮，心情也會變得輕盈。然而窗戶清潔不僅耗時費力，還需花上不少水量才得以清潔乾淨，前陣子台灣水情吃緊，省水儼然成為全民運動。為提供消費者兼顧便利、省水且全方位的清潔服務，KE嘉儀企業推出由好樣科技研發的台灣品牌HOBOT玻妞最新力作「HOBOT-2S雙邊超音波噴水方形擦窗機器人」，講究細節、全面升級，搭載全新雙邊超音波噴嘴，雙邊噴水使窗戶清潔更均勻且乾淨，擦拭每平方公尺僅需要1.3毫升的水，告別窗戶清潔困境，環保省水一次搞定！





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最新一代HOBOT-2S雙邊超音波噴水擦窗機器人擁有更佳的吸力和爬升力，讓行走過的每一寸髒污都能被快速溶解、拭淨且不留水痕，同時搭載首度亮相的Edge-leakage sensor邊緣及漏氣偵測專利技術，能安全偵測無框玻璃邊緣及窗框收邊條的細小漏氣，兼具靈敏度和準確度。玻妞HOBOT-2S擦窗機器人即日起全新上市，建議售價為新台幣15,400元。同時，嘉儀企業為回饋消費者支持，不只讓窗戶保持乾淨，連地板清潔也要到位，特別祭出雷姬掃拖地機器人限時好康活動，即日起至6月25日前，於嘉儀企業授權銷售通路購買HOBOT雷姬掃拖地機器人，即可享限時特惠價將HOBOT雷姬掃拖地機器人帶回家，消費者可把握機會一次入手擦窗機器人與掃拖地機器人，為居家掃除輕鬆提升生活品質。





全新升級雙邊超音波噴水 乾淨與省水一次到位





全新玻妞HOBOT-2S超音波噴水擦窗機器人延續方形設計及「仿生科技」的設計靈感，左右兩側皆搭載可拆卸替換的卡匣式水箱及超音波噴嘴，朝左、右、下等三個方向噴水，霧化出15微米的水珠均勻噴灑在玻璃表面，達到仿人呵氣的清潔效果，免除事先噴灑玻璃清潔劑的繁雜步驟。當髒污被潤濕、溶解後，再迅速擦拭軟化的污垢，使玻璃光潔透亮不留水痕，立即恢復光亮剔透的玻璃。





不同於過去傳統人工清潔或水洗玻璃至少需用到一個水桶 (約5公升) 的水量，玻妞HOBOT-2S擦窗機器人清潔每平方公尺僅需要1.3毫升的水，在水情吃緊的換季期間，解決耗時費力的清潔困境，滿足消費者環保省水的清潔需求。





同時，受惠Edge-leakage sensor邊緣及漏氣偵測專利技術，HOBOT-2S擦窗機器人是清潔大面積無框玻璃的最佳選擇，可以瞬間偵測漏氣，一旦偵測到窗框邊緣便隨即往回移動，有效防止進入危險區域，進一步提高清潔安全性，輕鬆應付窗框膠條較平緩的有框玻璃





為了使玻璃清潔更到位，HOBOT-2S擦窗機器人輔以大尺寸超細纖維清潔布和高感度邊角偵測技術，使邊角清潔覆蓋率提高至80%，遠超過業界標準，深入清潔窗戶死角不留痕跡。此外，HOBOT-2S擁有更低扁的機身高度，可以在更狹窄的窗框與窗戶之間來去自如，同時適用於多種材質的玻璃，而且不受玻璃厚度影響，不論是鏡面、毛玻璃、大理石牆或是真空夾層玻璃通通都能使用，在任何窗戶環境都能游刃有餘，將玻璃清潔技術層次推升至新高！





全新「創意語音」功能 定期清潔提示好貼心





為了體現智慧生活，新一代的HOBOT-2S擦窗機器人首次採用語音提示系統，開放「創意語音」功能，讓使用者能透過HOBOT APP收錄喜愛的聲音替換預設語音，成為市面上第一台具備人機互動特性的擦窗機器人，不論是孩子的童語或是長輩的磁性問候，通通可以透過設定成為HOBOT-2S擦窗機器人執行清潔任務自動播放的語音提示，使用者不僅不須緊盯玻妞也能隨時掌握擦窗工作狀態，更可以在抗疫期間為生活增加精彩的喜悅，即使一個人宅在家抗疫清潔也不孤單。





同時，HOBOT APP附設OTA韌體更新功能，可即時讓玻妞保持在最佳狀態，若超過三個月未使用玻妞清潔窗戶，HOBOT APP便會貼心提醒消費者定期擦拭玻璃，讓消費者輕鬆坐享無塵生活。





AI智能再升級 智慧清潔淨無止「淨」 擦窗穩定安全更放心





因應現今智慧當道的時代，HOBOT-2S擦窗機器人共有三種智慧清潔路徑，以2.4分鐘擦拭一平方公尺的清潔速度全自動擦拭鏡面髒汙，自動偵測並規畫最佳清潔路徑，手腳俐落不馬虎！





HOBOT-2S擦窗機器人透過無刷直流馬達、浮動吸盤和特製履帶輪的交互作用，搭配防脫落控制演算法，以6.5公斤真空吸附力及7公斤的爬升力，強化安全防護機制，為窗戶清潔帶來更穩定、更安全的環境，在垂直爬升與清潔效果間取得完美平衡，行走後乾淨不留下水痕！





使用者只要開啟電源讓無刷馬達運作，再將HOBOT-2S擦窗機器人放置在玻璃表面，旋即可透過手機APP、遙控器或動動手指按下機身上的按鈕，驅使執行清潔任務，簡約時尚的造型呼應一鍵啟動的智能便利性，無論是一般家庭的窗戶，還是餐廳營業常見的落地窗，HOBOT-2S都是最佳清潔幫手。





防疫除塵雙寶！ 不只入手HOBOT-2S擦窗機器人 掃拖地機器人限時超殺折扣同步登場





HOBOT玻妞全系列產品由嘉儀企業總代理，玻妞HOBOT-2S擦窗機器人現正開放預購，即日起於全台實體及線上通路隆重上市，為換季掃除再添得力助手，省水清潔一次搞定，現在正是入手HOBOT-2S擦窗機器人的最佳時機！





為回饋廣大消費者們的支持，嘉儀企業特別祭出限時好康活動，即日起至6月25日前，消費者於嘉儀企業授權銷售通路購買HOBOT雷姬掃拖地機器人，即可享有限時特價優惠 ! 除了現金折扣，消費還加贈防疫超值好禮，免費將HOBOT專用次氯酸水帶回家，居家防疫清潔更安心！



