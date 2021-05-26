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向中國買疫苗？政院：資訊不透明、有高度風險及疑慮

▲有部分縣市政府打算向中國購買疫苗，但中國疾控中心主任高福曾表示「中國國國產疫苗效力較低」，行政院發言人羅秉成26日也表示中國疫苗因資訊不透明，有高度的風險及疑慮。（圖／美聯社／達志影像）
▲有部分縣市政府打算向中國購買疫苗，但中國疾控中心主任高福曾表示「中國國國產疫苗效力較低」，行政院發言人羅秉成26日也表示中國疫苗因資訊不透明，有高度的風險及疑慮。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉育辰／綜合報導

2021-05-26 18:37:59｜2021-05-26 18:42:36

台灣疫苗荒讓部分縣市首長表態有意向中國採購疫苗。行政院發言人羅秉成今（26）日表示，政府在疫苗採購上一向秉持「保護國人健康」的最高原則，但中國的疫情與疫苗等，一直以來都有資訊不透明的問題存在，倘直接向中國購買疫苗，會有安全性、有效性及合法性的高度風險與疑慮存在，更呼籲台灣與其任人政治分化、起哄附和採購中國疫苗，不如團結要中國不要介入、干預我國向國際原廠採購疫苗。

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羅秉成表示，政府採購疫苗一向秉持「保護國人健康」的最高原則，而迄今所採購的AZ和Moderna疫苗，都是直接向原廠或透過COVAX平台向原廠洽訂，於輸入後依法進行嚴格的檢驗，以確保疫苗的品質與安全。由於中國的疫情與疫苗等，一直以來都有資訊不透明的問題存在，倘直接向中國購買疫苗，會有安全性、有效性及合法性的高度風險與疑慮存在。

羅秉成強調，台灣與其任人政治分化，起哄附和向中國採購疫苗，不如大家團結一起要求中國放手，不要介入、干預我國向國際原廠採購疫苗，才符合人民期待與國家利益。

此外，羅秉成也說，疫苗攸關國人的健康，涉及嚴格的供貨、冷鏈以及嚴謹的緊急授權程序。疫苗的購買，都必須由中央來統籌；並且配合中央整體防疫策略，讓疫苗的施打都可以順利進行，符合公平性；疫苗從運送、保存到施打接種，都需要非常專業的技術、投入大量的預算經費與醫療人力，基於安全與效用，皆應由中央流行疫情指揮中心（CDC）統籌辦理。

羅秉成最後呼籲，地方政府負責防疫的執行工作，現階段應該按CDC所規劃的類型與次序，鼓勵可施打的人員踴躍施打合法且安全的疫苗，而非鼓勵使用有諸多疑慮的中國疫苗，才是真正能夠具體保障國人健康與安全的實際作法。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
74.41%25.59%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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