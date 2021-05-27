影／該不該打新冠疫苗？他曝確診者不一要送醫

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youtuber「蒼藍鴿」具有台大醫學系背景，在網路上分享了不少有關醫學相關知識，讓更多人瞭解醫學常識，他也分享了新冠肺炎疫苗和確診時應該如何處理，讓民眾們了解如何面對疫情
根據目前所獲得的醫學研究分析，疫苗保護力高達88%，雖然傳出有血栓的副作用影響，但其實與體質、基因影響有關，歐美人發生機率較高，東亞，黃種人發生血栓機率會比歐美小很多，如在韓國大量接種疫苗之後實際發生身體不適案例非常的少，所以蒼藍鴿也建議大家如果疫苗還可以預約的到，可以放心接種。
另外他也建議，如果是確診屬輕症者，可以選擇自主隔離，並將採用「一人一室」在家或待在防疫旅館隔離，將所有會使用的物品都與他人區別，並且將碰到的東西都進行消毒，讓醫療資源分配給症狀較為嚴重的病患，但如果有呼吸困難、胸痛胸悶、意識模糊、皮膚嘴唇指甲床發青等症狀，就要盡快通報1922或119，可能就有住院必要。(影音編輯：張鈞瑞)
感謝授權：蒼藍鴿的醫學天地
原始影片：https://youtu.be/jxFI34c6Vj4
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。