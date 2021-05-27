口罩戴兩層有效？美女醫師曝2盲點「外出戴浴帽更有效」
2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，隨著居家防疫戰線延，家醫師陳欣湄也親上《健康2.0》YouTube頻道直播，解答網友對「口罩是否該戴兩層」、「有感冒症狀需要篩檢嗎？」等疑惑，更不計形象加碼示範居家「浴帽防疫造型」，短短時間影片觀看次數就破1.2萬，讓她下心直呼：「這樣拋開羞恥心也值得了！」
記者朱曼寧/台北報導
2021-05-27 09:00:00
陳欣湄指出，大家關心的「口罩戴兩層」問題有個盲點，其實更該注意的是「戴口罩時有無密合臉部。」如果戴口罩的方式NG，口罩戴兩層也無用武之地。出現感冒症狀時，可先自我檢視「篩檢需求」，如果同住的家人很多，或是家中有長者、慢性病患者，一旦傳染就可能導致重症，陳欣湄建議：「這種情況下，為保護家人可以去篩檢。」
直播中，陳欣湄也不計形象示範，外出「戴口罩配浴帽」的防疫造型。示範的過程中，雖然口中呼籲：「大家不要怕丟臉，出門的時候可以戴」，但滿臉的困窘卻使得言行出現高度反差，讓網友直呼：「太可愛了吧！」
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