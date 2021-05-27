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口罩戴兩層有效？美女醫師曝2盲點「外出戴浴帽更有效」

▲家醫科醫師陳欣湄解答口罩戴兩層的盲點。（圖／陳欣湄臉書）
▲家醫科醫師陳欣湄解答口罩戴兩層的盲點。（圖／陳欣湄臉書）

記者朱曼寧/台北報導

2021-05-27 09:00:00

2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，隨著居家防疫戰線延，家醫師陳欣湄也親上《健康2.0》YouTube頻道直播，解答網友對「口罩是否該戴兩層」、「有感冒症狀需要篩檢嗎？」等疑惑，更不計形象加碼示範居家「浴帽防疫造型」，短短時間影片觀看次數就破1.2萬，讓她下心直呼：「這樣拋開羞恥心也值得了！」

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▲家醫科醫師陳欣湄全副武裝看診，呼籲民眾非必要不要前往醫療院所。（圖／TVBS提供）
▲家醫科醫師陳欣湄全副武裝看診，呼籲民眾非必要不要前往醫療院所。（圖／TVBS提供）
陳欣湄指出，大家關心的「口罩戴兩層」問題有個盲點，其實更該注意的是「戴口罩時有無密合臉部。」如果戴口罩的方式NG，口罩戴兩層也無用武之地。出現感冒症狀時，可先自我檢視「篩檢需求」，如果同住的家人很多，或是家中有長者、慢性病患者，一旦傳染就可能導致重症，陳欣湄建議：「這種情況下，為保護家人可以去篩檢。」

直播中，陳欣湄也不計形象示範，外出「戴口罩配浴帽」的防疫造型。示範的過程中，雖然口中呼籲：「大家不要怕丟臉，出門的時候可以戴」，但滿臉的困窘卻使得言行出現高度反差，讓網友直呼：「太可愛了吧！」

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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