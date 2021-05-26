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藍營部分縣市喊話疫苗自行採購　徐耀昌選擇尊重中央專業

▲藍營部分縣市喊話疫苗自行採購，苗栗縣長徐耀昌稱「選擇尊重中央專業」。 （圖／新頭殼）
▲藍營部分縣市喊話疫苗自行採購，苗栗縣長徐耀昌稱「選擇尊重中央專業」。 （圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-26 23:17:47

南投縣長林明溱近日率先向中央發難，稱自己有管道與中國上海復星接洽，購買其代理的BNT疫苗，並在今(26)日發出公文，希望中央開放給地方政府自行接洽購買疫苗，藍營部分縣市首長也響應，苗栗縣長徐耀昌則選擇尊重中央專業，強調「中央說好就好，說不好就不好」。

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對於是否跟進林明溱的疫苗由地方政府自購的倡議，藍營縣市首長態度兩極，彰化縣長王惠美稱，自己也有管道，可透過企業幫忙與國外接洽到疫苗，主張開放讓企業自行採購；雲林縣長張麗善則表示，雲林縣府正評估中，但經費問題尚須克服，另包含新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚等人，皆呼籲中央盡速開放地方自行採購疫苗及施打。

相較之下，六都首長則較為保守，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕皆表示，尊重中央統一配發，但也呼籲中央盡速購買及配發。

同為藍營縣市首長，苗栗縣長徐耀昌今天針對疫苗由地方自購議題時則表示，「苗栗縣尊重中央的專業，中央說好就好，說不好就不好」，更呼籲此十義情嚴峻，應全國一心，不要打政治口水戰。他強調，沒有所謂贊不贊成，只要是國際認證的疫苗，苗栗都歡迎。

表示，面對全台嚴峻疫情，有關疫苗採購，主導權在中央，由中央把關，「苗栗縣尊重中央的專業」，此時全國同心一起抗疫，不要打政治口水戰，做無謂之爭。由中央把關，進來後要怎麼打、選擇什麼品牌，就是民眾自由的選項。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
73.94%26.06%
2021-05-24-2021-05-27
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