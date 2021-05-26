藍營部分縣市喊話疫苗自行採購 徐耀昌選擇尊重中央專業
南投縣長林明溱近日率先向中央發難，稱自己有管道與中國上海復星接洽，購買其代理的BNT疫苗，並在今(26)日發出公文，希望中央開放給地方政府自行接洽購買疫苗，藍營部分縣市首長也響應，苗栗縣長徐耀昌則選擇尊重中央專業，強調「中央說好就好，說不好就不好」。
新頭殼newtalk
2021-05-26 23:17:47
對於是否跟進林明溱的疫苗由地方政府自購的倡議，藍營縣市首長態度兩極，彰化縣長王惠美稱，自己也有管道，可透過企業幫忙與國外接洽到疫苗，主張開放讓企業自行採購；雲林縣長張麗善則表示，雲林縣府正評估中，但經費問題尚須克服，另包含新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚等人，皆呼籲中央盡速開放地方自行採購疫苗及施打。
相較之下，六都首長則較為保守，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕皆表示，尊重中央統一配發，但也呼籲中央盡速購買及配發。
同為藍營縣市首長，苗栗縣長徐耀昌今天針對疫苗由地方自購議題時則表示，「苗栗縣尊重中央的專業，中央說好就好，說不好就不好」，更呼籲此十義情嚴峻，應全國一心，不要打政治口水戰。他強調，沒有所謂贊不贊成，只要是國際認證的疫苗，苗栗都歡迎。
表示，面對全台嚴峻疫情，有關疫苗採購，主導權在中央，由中央把關，「苗栗縣尊重中央的專業」，此時全國同心一起抗疫，不要打政治口水戰，做無謂之爭。由中央把關，進來後要怎麼打、選擇什麼品牌，就是民眾自由的選項。
新聞來源為Newtalk 新頭殼