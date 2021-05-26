揮皇高爾夫球場不甩規定營業　新北：最高裁罰30萬

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新北市政府教育局長張明文回應，依據中央跟地方的規定，高爾夫球場在三級警戒、6月14日以前全部必須關閉，體育處已會同警政單位每日稽查，只要發現違規的事證，就會移送衛生局並依據《傳染病防治法》予以重罰，必要時命其停業；依據《傳染病防治法》的規定，可裁罰6至30萬的罰鍰。
侯友宜動怒指出，「太離譜了！」這是什麼的時間點，不但重罰，該關就關了。（圖／新北市政府提供），「太離譜了！」這是什麼的時間點，不但重罰，該關就關了！大家放心，一定採取最重罰，一而再的勸了、也說了，居然還在營業，不允許政府下了一道的命令，大家視若無睹，對於執法同仁屢次的規勸、要求，而都沒做到的業者，這一定是採取重罰，該關就要讓他關！
新北市政府體育處長洪玉玲補充，體育處已於5月21日、5月24日、5月25日、5月26日，會同警察單位前往淡水區的揮皇高爾夫球場現場稽查，要求業者關閉球場、停止營業；此外，針對業者違反規定的事証，依《傳染病防治法》裁罰最高30萬的罰鍰，將連續裁罰。
是否自購疫苗呢？侯友宜強調，採購疫苗只有一句話，就是「快、夠、好」，中央與地方同步努力，把疫苗買到手，全民最關切是品質好的疫苗，相信好快就可以買到；此外，41萬劑的AZ疫苗已抵台，衛生局長陳潤秋表示，中央分配1.8萬劑，但新北希望能5萬劑，才足夠提供給第一線的醫療人員與防疫人員。
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