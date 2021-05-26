延長停課「爸媽減壽14年」　鍾欣凌心聲萬人喊讚

中央流行疫情指揮中心25日宣布，全台灣三級警戒、停課延長至6月14日，避免群聚感染擴大。消息一出，爸媽們又崩潰了，鍾欣凌家有2千金，大女兒兔寶小學3年級，小女兒二寶還在上幼稚園，得知停課消息，鍾欣凌在臉書曬出2張哏圖，引起苦主家長深深共鳴，上萬網友踴躍按讚。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-26 20:30:31
有網友拿《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌、楊銘威這對母子的照片後製，寫出家長心聲「你停課14天，我減壽14年」、「在外面住什麼都會自己做，回來家裡手就都斷掉了」，圖中鍾欣凌一手掐著楊銘威，一手拿起餅模，暴怒向兒子大吼，十分貼切的傳達出所有家長們的怨氣。 而鍾欣凌本人也轉貼在臉書上，大讚網友金句「貼切」，身為2寶媽的她嘆：「小孩電力十足，爸媽腰酸背痛。」網友紛紛留言「又再停14天，媽媽都要升天了」、「家有3寶男的我，真的像妳一模一樣的表情」、「現在又延了，根本快往生了」。
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