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延長停課「爸媽減壽14年」　鍾欣凌心聲萬人喊讚

▲延長停課家長崩潰，鍾欣凌喊出萬名網友心聲。（圖／翻攝鍾欣凌臉書）
▲延長停課家長崩潰，鍾欣凌喊出萬名網友心聲。（圖／翻攝鍾欣凌臉書）

記者羅凌筠/綜合報導

2021-05-26 20:30:31

中央流行疫情指揮中心25日宣布，全台灣三級警戒、停課延長至6月14日，避免群聚感染擴大。消息一出，爸媽們又崩潰了，鍾欣凌家有2千金，大女兒兔寶小學3年級，小女兒二寶還在上幼稚園，得知停課消息，鍾欣凌在臉書曬出2張哏圖，引起苦主家長深深共鳴，上萬網友踴躍按讚。

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▲鍾欣凌（右）《我的婆婆怎麼那麼可愛》暴怒表情詮釋出家長的怨氣。（圖／翻攝鍾欣凌臉書）
▲鍾欣凌（右）《我的婆婆怎麼那麼可愛》的暴怒表情詮釋出家長的怨氣。（圖／翻攝鍾欣凌臉書）
有網友拿《我的婆婆怎麼那麼可愛》鍾欣凌、楊銘威這對母子的照片後製，寫出家長心聲「你停課14天，我減壽14年」、「在外面住什麼都會自己做，回來家裡手就都斷掉了」，圖中鍾欣凌一手掐著楊銘威，一手拿起餅模，暴怒向兒子大吼，十分貼切的傳達出所有家長們的怨氣。

▲鍾欣凌家有2千金，笑說女兒電力十足。（圖／翻攝鍾欣凌臉書）
▲鍾欣凌家有2千金，笑說女兒電力十足。（圖／翻攝鍾欣凌臉書）
而鍾欣凌本人也轉貼在臉書上，大讚網友金句「貼切」，身為2寶媽的她嘆：「小孩電力十足，爸媽腰酸背痛。」網友紛紛留言「又再停14天，媽媽都要升天了」、「家有3寶男的我，真的像妳一模一樣的表情」、「現在又延了，根本快往生了」。

▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內本土新冠肺炎累計4766例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

認同
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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
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74.04%25.96%
2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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