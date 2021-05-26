國產疫苗真能有效對付病毒？陳佩琪：台成大型人體實驗場

我是廣告 請繼續往下閱讀
對於議員的回應，陳佩琪認為，「言下之意是總統可以選，醫護和平凡百姓沒得選，不過本來人命就有貴賤不同，議員都不能過問了，更不容許一般平民百姓說嘴。」
「有一次在臉書上問說『總統打了沒』，酸民罵到現在還不罷休，說總統要打國產疫苗， 妳不知道嗎？只是挨罵歸挨罵，心裡還是有些疑問，憋好久了， 不吐不快…」
對於目前國產疫苗的進展，陳佩琪感到懷疑，「以台灣目前的狀況，可以等這麼久嗎？」以及疫苗只有二期試驗的結果，「說打了會有高效價的中和抗體，但這些抗體的efficiency呢？這些抗體真的會抗新冠病毒嗎？你給我打什麼病毒的spike protein 抗原，只要我不是免疫不全，當然會產生大量的中和抗體，只是這些高titer的中和抗體， 真的能有效對付病毒嗎？」
陳佩琪指出，沒第三期實驗，萬一是沒效抗體， 「哪天真的病毒進來了，除無法殺死病毒外，抗體和抗原(病毒)結合成『抗原、抗體複合體』在人體內亂竄，大家有想過會引發什麼後果嗎？」
如今本土疫情嚴峻，陳佩琪認為現在再去申請三期試驗緩不濟急，試驗委員會大概也不會批准，因為在這樣的狀況之下，「做這種雙盲實驗，大家會良心不安，可能害命，且極度不人道。」
她強調自己沒有要唱衰國產疫苗的意思，「搞不好試驗下去會變成全球最有效的疫苗也說不定， 只是人命關天，建請執政高層慎之再慎之， 沒了健康， 股票漲再多也無福消受。」
新聞來源為Newtalk 新頭殼