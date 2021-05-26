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國產疫苗真能有效對付病毒？陳佩琪：台成大型人體實驗場

▲ 國產疫苗真能有效對付病毒？台北市長柯文哲妻子陳佩琪說，台灣成疫苗大型人體實驗場。（圖／新頭殼）
▲ 國產疫苗真能有效對付病毒？台北市長柯文哲妻子陳佩琪說，台灣成疫苗大型人體實驗場。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-26 23:23:50

台灣本土疫情緊張的狀況之下，全民都很關注國外疫苗購買進度及國產疫苗研發，首波國產疫苗力拼7月底供應第一批，對此，台北市長夫人陳佩琪表示，以台灣目前的狀況能等這麼久嗎？並指出疫苗只有二期試驗結果，「這些高titer的中和抗體， 真的能有效對付病毒嗎？」質疑萬一是沒效抗體， 哪天病毒真的進來，抗體和抗原結合成「抗原、抗體複合體」在人體內亂竄，「大家有想過會引發什麼後果嗎？」

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目前國產高端疫苗、聯亞生技有望在7月底領先量產，先前AZ疫苗抵台時，陳佩琪曾在臉書點名問總統打疫苗了沒，議員洪健益回應，總統打疫苗是國安問題，後總統府回答媒體相關提問時表示，支持國產疫苗的計畫不變。

對於議員的回應，陳佩琪認為，「言下之意是總統可以選，醫護和平凡百姓沒得選，不過本來人命就有貴賤不同，議員都不能過問了，更不容許一般平民百姓說嘴。」

「有一次在臉書上問說『總統打了沒』，酸民罵到現在還不罷休，說總統要打國產疫苗， 妳不知道嗎？只是挨罵歸挨罵，心裡還是有些疑問，憋好久了， 不吐不快…」

對於目前國產疫苗的進展，陳佩琪感到懷疑，「以台灣目前的狀況，可以等這麼久嗎？」以及疫苗只有二期試驗的結果，「說打了會有高效價的中和抗體，但這些抗體的efficiency呢？這些抗體真的會抗新冠病毒嗎？你給我打什麼病毒的spike protein 抗原，只要我不是免疫不全，當然會產生大量的中和抗體，只是這些高titer的中和抗體， 真的能有效對付病毒嗎？」

陳佩琪指出，沒第三期實驗，萬一是沒效抗體， 「哪天真的病毒進來了，除無法殺死病毒外，抗體和抗原(病毒)結合成『抗原、抗體複合體』在人體內亂竄，大家有想過會引發什麼後果嗎？」

如今本土疫情嚴峻，陳佩琪認為現在再去申請三期試驗緩不濟急，試驗委員會大概也不會批准，因為在這樣的狀況之下，「做這種雙盲實驗，大家會良心不安，可能害命，且極度不人道。」

她強調自己沒有要唱衰國產疫苗的意思，「搞不好試驗下去會變成全球最有效的疫苗也說不定， 只是人命關天，建請執政高層慎之再慎之， 沒了健康， 股票漲再多也無福消受。」

新聞來源為Newtalk 新頭殼

陳佩琪臉書發文內容。 圖：截自陳佩琪臉書
陳佩琪臉書發文內容。 圖：截自陳佩琪臉書
 

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是，應該開放
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2021-05-24-2021-05-27
請問您同意指揮中心以「校正回歸」的做法來公布確診個案嗎？

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