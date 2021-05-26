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許淑華檢舉「造謠」蔡培慧堅稱沒講錯：雞蛋裡挑骨頭

▲許淑華檢舉「造謠」蔡培慧堅稱沒講錯：雞蛋裡挑骨頭 。（圖／新頭殼）
▲許淑華檢舉「造謠」蔡培慧堅稱沒講錯：雞蛋裡挑骨頭 。（圖／新頭殼）

新頭殼newtalk

2021-05-26 23:19:31

本土疫情持續延燒，今（26日）新增302例本土個案，校正回歸331例。面對國內疫情嚴峻，南投縣長林明溱希望可以購買上海復星代理BNT疫苗，不過行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧先前質疑，「南投縣政府指的輝瑞BNT，其實是由中國代工的復必泰疫苗」因此，立委許淑華向警調單位檢舉蔡培慧涉嫌「造謠」，蔡培慧則在臉書反嗆許淑華，「雞蛋裡挑骨頭」。

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蔡培慧表示，針對南投縣長林明溱要自購上海復星醫藥代理的疫苗，她呼籲如果要趕快讓縣民能夠施打疫苗，應該盡速向中央申請，因為下個月會有200萬劑疫苗來台，而縣府也應該要準備好冷鏈系統才能保存須存放在負70度環境的疫苗。

蔡培慧指出，針對南投縣府提出的疑問與呼籲，縣長和許淑華委員都不回應，許委員就只挑「分裝代工」去檢舉，事實上手機的配件在中國組裝就叫「中國代工」，「那分裝不叫代工該叫什麼？就像我們手機組裝就叫代工啊，我並沒有講錯啊」。

蔡培慧表示，真理愈辯愈明，許委員若要雞蛋裡挑骨頭，既然她去檢舉，那就讓法律去判斷事實。蔡培慧也強調，請林明溱縣長和許淑華委員，真的關心鄉親的健康與安全，就應該要針對她的提問來回應，才能夠讓鄉親們安心。

民進黨全國黨代表曾琮愷也拿出一份中國復星醫藥的合約，用來佐證分裝的事實，他也在臉書表示，期望南投縣府認真防疫，林明溱縣長不要再用口水戰，轉移焦點！

新聞來源為Newtalk 新頭殼

蔡培慧則在臉書反嗆許淑華，「雞蛋裡挑骨頭」。 圖 : 翻攝自蔡培慧臉書
蔡培慧則在臉書反嗆許淑華，「雞蛋裡挑骨頭」。 圖 : 翻攝自蔡培慧臉書
 

民進黨全國黨代表曾琮愷也在臉書表示，期望南投縣府認真防疫。 圖 : 翻攝自曾琮愷臉書
民進黨全國黨代表曾琮愷也在臉書表示，期望南投縣府認真防疫。 圖 : 翻攝自曾琮愷臉書
 

蔡培慧則在臉書反嗆許淑華，「雞蛋裡挑骨頭」。 圖 : 翻攝自蔡培慧臉書
蔡培慧則在臉書反嗆許淑華，「雞蛋裡挑骨頭」。 圖 : 翻攝自蔡培慧臉書
 

蔡培慧則在臉書反嗆許淑華，「雞蛋裡挑骨頭」。 圖 : 翻攝自蔡培慧臉書
蔡培慧則在臉書反嗆許淑華，「雞蛋裡挑骨頭」。 圖 : 翻攝自蔡培慧臉書
 

蔡培慧則在臉書反嗆許淑華，「雞蛋裡挑骨頭」。 圖 : 翻攝自蔡培慧臉書
蔡培慧則在臉書反嗆許淑華，「雞蛋裡挑骨頭」。 圖 : 翻攝自蔡培慧臉書
 

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是，應該開放
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73.94%26.06%
2021-05-24-2021-05-27
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