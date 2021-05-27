限90天內交報告！拜登命美情報部門 查明新冠病毒起源
美國《華爾街日報》近日引述情報報導，2019年11月，武漢病毒實驗室就已有3名研究員，因出現與新冠肺炎相似的病徵而入院求醫，時間點與武漢爆發疫情相當近，再度掀起病毒是否從實驗室洩露的爭議，中國則再次重申，有關指控完全是不實抹黑。美國總統拜登(Joe Biden)26日要求情報部門，加倍努力調查疫情源頭，包括病毒是否由武漢實驗室洩漏的可能性，並在90天內提交報告。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-05-27 06:54:44
根據拜登在白宮官網發表的聲明，早在去年初疫情剛爆發時，他已呼籲讓美國疾病控制及預防中心(CDC)向中國了解病毒資訊，以便能更有效抗疫；但美國調查人員在最初數個月未能前往當地，使疫情起源調查受到阻礙。而他在就任總統後已指示國家安全顧問，提供關於新冠起源的分析報告，查清病毒究竟是經由動物傳給人類，又或是源於實驗室事故。
拜登進一步指出，他於5月初收到報告內容，但有關報告的結論，情報部門之間的看法仍存在分歧，因此他要求情報部門，加倍努力收集並分析資訊、力求貼近最終結論，也鼓勵美國的國家實驗室和其他機構參與調查，擴大情報機構的調查成效，且隨時確保國會了解相關進度。
與此同時，拜登也聲稱，美國將持續與全球志同道合的夥伴合作，敦促中國參與全面、透明、以證據為基礎的國際調查，並提供所有相關資料和證據。
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