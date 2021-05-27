基隆疫情難控制？醫護憂變「萬華翻版」：不要再心存僥倖

國內疫情持續升溫，基隆昨（26）日一共新增了13例確診、2例校正回歸，指揮中心也宣布強化三級警戒措施，目前全國三級警戒已延長至6月14日。基隆市長林右昌表示，在小姑娘小吃店確診的相關人數有9人，但還有在小姑娘上班的女生另外在金水灣小吃店上班，目前市府已追蹤41人、採檢4人，但有女員工不太願意配合疫調足跡，因此疫調不易。對此，醫護粉轉「MedPartner 美的好朋友」憂心「基隆變成萬華翻版」。





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「MedPartner 美的好朋友」在粉專以「基隆目前疫情控制也發生困境，有可能成為萬華翻版」為題發文談及，基隆市在小姑娘小吃店確診的相關人數已經有9人，但還有在小姑娘上班的女生另外在金水灣小吃店上班，目前市府已追蹤41人、採檢4人，但仍有人無法聯繫。女員工也不太願意配合疫調足跡，因此疫調非常困難。市府現在呼籲，曾經到這2間小吃店消費的民眾，務必要和衛生單位聯繫，進行篩檢，不僅保護自己也保護家人。個人隱私請不用擔心，一定會被保密！





▲基隆確診個案狀況。（圖／翻攝自林右昌臉書）

「MedPartner 美的好朋友」表示，其實可以理解，很多特種行業的從業人員如果沒有積蓄，很快就沒辦法過生活，因此自然會有想偷偷營業的可能性。但消費者這時候真的要避免去消費，不然是讓自己跟家人都暴露在巨大的風險中。





「MedPartner 美的好朋友」接著說，昨天指揮中心已經加強宣導，無論是業者、從業人員或者是消費者，只要抓到一定罰。「MedPartner 美的好朋友」並呼籲大家「如果有相關接觸史的人，拜託一定要跟衛生單位聯絡，不要讓基隆疫情真的變成萬華翻版了....北北基桃都是共同生活圈，大家的風險程度其實都差不多，千萬不要再心存僥倖啊。」（編輯：許苡晴）



