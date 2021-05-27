澳門發現首例印度變種病毒確診　曾過境台灣桃機返澳

澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心26日公布，一名於24日確診為澳門第51例新冠肺炎輸入病例的男子，經檢測證實感染的是B.1.617新冠病毒變異病毒株，為該毒株首次在澳門出現，當局提醒，目前國際疫情仍然嚴峻，病毒威脅一直存在，呼籲未接種的市民盡早接種疫苗。

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澳門新冠感染應變協調中心表示，B.1.617新冠變異病毒株最早於去年12月在印度被發現，近日在印度引爆疫情，初步研究結果顯示，這種變異病毒株傳染力更強，但尚未發現會影響疫苗效力的證據。關於澳門首例印度變種病毒，澳門當局指出，該名患者於2月11日及3月11日，已於澳門接種2劑國藥滅活疫苗，3月15日離開澳門前往香港，3月底前往尼泊爾，曾於5月16日在尼泊爾進行新冠病毒檢測均呈陰性；5月17日再從尼泊爾飛往土耳其，5月18日轉飛往法國巴黎戴高樂機場，隨後轉飛往台灣桃園國際機場，5月19日再轉乘長榮航空BR801號航班到澳門。患者抵澳後，按當地衛生局檢疫措施，被安排到醫院接受檢測，結果呈陰性，但血清IgM抗體及IgG抗體陽性，並進一步安排到金皇冠中國大酒店進行醫學觀察。

當局估計，該男子感染時，可能完成疫苗接種還不滿14天，來不及產生足夠的免疫力，但該患者屬無症狀感染，顯示疫苗仍具一定程度的保護作用。

澳門新冠感染應變協調中心強調，疫苗可有效預防新冠肺炎，大大降低發病、重症或死亡的風險，有鑑於近期全球疫情非常嚴重，澳門也首次出現B.1.617變異病毒株，而且澳門目前疫苗接種覆蓋率也還不算高，一旦爆發疫情，後果恐將十分嚴重。呼籲市民應盡早接種疫苗，保護自己及家人。

另外，澳門當局26日還公布了另一起病例，一名10天前由台灣入境澳門的20歲男子，經常規病毒血清抗體檢測呈弱陽性，他本人則無任何症狀；考慮既往曾經感染，加上有復陽風險，已將男子轉送公共衛生臨床中心觀察。