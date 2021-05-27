如何分辨是感冒或新冠肺炎？兒科醫：有「2徵兆」必留意

新冠肺炎疫情難平息，目前國內已累計6091例確診，其中，有4918例為本土病例，引發人心惶惶。然而，究竟該如何分辨是感冒或新冠肺炎？兒科醫師徐嘉賢就在臉書談及，過敏、感冒與新冠肺炎會出現的症狀，他並提醒出現「這2徵兆」的人，務必留意。





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徐嘉賢在臉書粉專「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」中發文表示，最近門診裡面很多朋友都會詢問「流鼻水鼻塞，這到底是過敏發作還是我又感冒了？」「我會不會是...新冠肺炎？」「小朋友又開始咳嗽，是氣喘發作還是感冒了？」「這到底是過敏還是感冒？還是新冠？」





徐嘉賢指出，過敏的患者在疫情期間，如果過敏發作起來流鼻水、鼻塞或過敏咳，甚至氣喘，的確會很容易跟感冒甚至是新冠肺炎混淆。他並分享這三者「大方向症狀」，但強調每個人的狀況不一樣，會有一些細節的不同，擔心的話，盡量還是想辦法看醫生。





▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診4766例。(圖／NOWnews製表)

首先是「過敏」，時間比較固定、症狀不太會改變、沒有發燒，沒有味覺改變。但是長期鼻子過敏、鼻竇炎，也會同樣有嗅覺上師或嗅覺異常。氣喘會咳嗽，並不是只有喘而已，甚至有些咳嗽還會有痰音，不要被「喘」字表面的意思所誤導了，總括來說過敏是不會發燒。而「一般感冒」症狀大多會隨著時間而變化，例如：剛開始打噴嚏、隔天流鼻水、隔天開始喉嚨痛等等，也可能會發燒。





至於「新冠肺炎」的部分，徐嘉賢則坦言「說真的，它的症狀千變萬化，很像一般的感冒，甚至連無症狀感染者都有了，您說它難不難察覺？難不難分辨呢？『味覺和嗅覺異常』，雖然並不是新冠肺炎『獨有』的症狀，其他普通的感冒病毒也會發生，所以『味覺／嗅覺異常』並不是唯一的特徵，但是新冠肺炎的比例特別高（68% —85% 嗅覺異常，71%—88.8% 味覺異常），而且出現嗅覺／味覺異常是在初期，還沒有進入肺部之前的一個徵兆。」他認為，唯一能夠確定的方法就是做篩檢。





此外，徐嘉賢也奉勸大家，「除非醫生有強烈懷疑、接觸史、足跡和確診者重疊的，千萬沒事別想去湊熱鬧『篩檢看看』，因為在篩檢站、急診、大醫院的風險或許還更高，而且正在替我們防疫的醫護人員已經很忙了，千萬不要增加他們額外不必要的工作。若是真的真的很想湊熱鬧，麻煩拜託大家等政府再次開放新冠疫苗時，請大家拜託盡快去預約施打。疫苗施打率有普及的話，疫情才有停止的一天。」（編輯：許苡晴）



