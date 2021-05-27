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每天確診數非最後數字！醫揭「隱藏危機」：大家需要團結

▲蘇一峰表示，現在每天的確診數不一定是最後數字，雙北醫療也燒到極限，他擔憂「患者第一時間沒有報告，不知道在家有無好好隔離」，直呼「不是唱衰，這次真的慘了。」（圖／記者劉雅文拍攝）
▲蘇一峰表示，現在每天的確診數不一定是最後數字，雙北醫療也燒到極限，他擔憂「患者第一時間沒有報告，不知道在家有無好好隔離」，直呼「不是唱衰，這次真的慘了。」（圖／記者劉雅文拍攝）

編輯中心/綜合報導

2021-05-27 10:47:43

中央流行疫情指揮中心昨（26）日公布國內新增302例本土個案及2例境外移入個案；另有校正回歸本土個案331例，總計635例，確診個案中新增11例死亡，而目前全台三級警戒已延長至6月14日，昨日更強化落實5大措施，顯見疫情持續延燒。對此，台北巿立聯合醫院陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰表示，現在每天的確診數不一定是最後數字，雙北醫療也燒到極限，他更點出「隱藏危機」，直呼「不是唱衰，這次真的慘了。」

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短短12天以來，國內新冠肺炎本土病例已達4千多例，昨天又新增11例死亡個案，創下單日死亡人數新高。中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳指出，死亡的大多都是重症患者，且大部分皆有慢性病，另外，因英國變種病毒株傳播力較強，因此，高年齡族群成了新冠肺炎的高危險群

對此，蘇一峰醫師在臉書發文表示，「死亡人數越來越多...醫療崩壞漸漸現形...不是唱衰，這次真的慘了」，他也直指，「現在每天數字不一定是最後數字，雙北醫療燒到極限，待驗檢體持續堆積，患者第一時間沒有報告，不知道在家有無好好隔離…死亡人數持續增加，病床不足需要北病南送...」同時呼籲「同島一命！需要大家團結抗疫！」（編輯：許苡晴）

▲蘇一峰醫師在臉書直言，「死亡人數越來越多...醫療崩壞漸漸現形...不是唱衰，這次真的慘了。」（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
▲蘇一峰醫師在臉書直言，「死亡人數越來越多...醫療崩壞漸漸現形，不是唱衰，這次真的慘了。」（圖／翻攝自蘇一峰臉書）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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