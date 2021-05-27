台灣病毒檢測量暴增！《彭博》：「校正回歸」恐更難防疫

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台灣曾是全世界疫情最和緩的地區之一，當各國相繼封城、停學時，台灣維持了數個月的正常生活，然而這也導致台灣和其他亞洲國家相比缺乏了一些準備，特別是在疫苗接種計劃上的落後。近日台灣政府正積極爭取更多疫苗，但目前只夠讓2350萬人口中不到2%的人接種，如何取得足夠的疫苗成為國內的熱門話題。
《彭博社》早前的報導警告，如果台灣無法取得足夠的疫苗，全世界晶片短缺問題將進一步加劇。台積電（TSMC）為半導體產業的龍頭，且掌握56%蘋果、高通等公司的晶片業務，近期晶片短缺凸顯台灣的重要性。然而最近台灣內部卻出現許多挑戰與難題，包括久旱、停電，導致經濟出現許多不確定性，台股也隨之暴跌。
報導指出，台灣短期內最需要的是新冠疫苗，上海復星醫藥向中國官媒表示願意提供「廣大的台灣同胞」代理的BNT（BioNTech）疫苗。台灣前公共衛生政策顧問、俄勒岡州立大學全球健康中心主任紀駿輝（Chunhuei Chi）認為，台灣許多政客應該會將晶片作為一種交涉籌碼，推測美國會考慮台積電的供應而願意提供台灣新冠疫苗。
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