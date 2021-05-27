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台灣病毒檢測量暴增！《彭博》：「校正回歸」恐更難防疫

▲台灣近期新冠肺炎疫情升溫，外界持續探討台灣為何會出現「防疫破口」，以及本土案例飆升後的防疫機制、醫療體系負荷量。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣近期新冠肺炎疫情升溫，外界持續探討台灣為何會出現「防疫破口」，以及本土案例飆升後的防疫機制、醫療體系負荷量。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-05-27 10:37:56｜2021-05-27 10:49:06

台灣近期新冠肺炎（COVID-19）疫情趨勢持續受到各界關注，美國《彭博社》（Bloomberg）注意到，過去2週台灣接受病毒檢測的人數快速增加，然而檢測結果最多要等到9天才能確認，龐大的篩檢工作與統計上的延遲，可能使防控疫情變得更加複雜。

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《彭博社》報導，台灣政府決定根據個案接受病毒檢測的時間，而非檢驗結果完成的時間，來統計確診人數，導致最近幾天都需要對數據進行修正（校正回歸）。雖然政府的立意是讓數據變得更準確，但這也讓人難以掌握疫情趨勢，添加制定防疫政策上的困難。

台灣曾是全世界疫情最和緩的地區之一，當各國相繼封城、停學時，台灣維持了數個月的正常生活，然而這也導致台灣和其他亞洲國家相比缺乏了一些準備，特別是在疫苗接種計劃上的落後。近日台灣政府正積極爭取更多疫苗，但目前只夠讓2350萬人口中不到2%的人接種，如何取得足夠的疫苗成為國內的熱門話題。

▲（圖／翻攝自臉書「醫檢師媽媽阿茹」專頁）
▲台灣醫檢師在臉書上分享5月21日至5月23日的PCR檢體，「醫檢師媽媽阿茹」表示，照片中大約有3000件，要花上3天才能夠消化。（圖／翻攝自臉書「醫檢師媽媽阿茹」專頁）
《彭博社》早前的報導警告，如果台灣無法取得足夠的疫苗，全世界晶片短缺問題將進一步加劇。台積電（TSMC）為半導體產業的龍頭，且掌握56%蘋果、高通等公司的晶片業務，近期晶片短缺凸顯台灣的重要性。然而最近台灣內部卻出現許多挑戰與難題，包括久旱、停電，導致經濟出現許多不確定性，台股也隨之暴跌。

報導指出，台灣短期內最需要的是新冠疫苗，上海復星醫藥向中國官媒表示願意提供「廣大的台灣同胞」代理的BNT（BioNTech）疫苗。台灣前公共衛生政策顧問、俄勒岡州立大學全球健康中心主任紀駿輝（Chunhuei Chi）認為，台灣許多政客應該會將晶片作為一種交涉籌碼，推測美國會考慮台積電的供應而願意提供台灣新冠疫苗。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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