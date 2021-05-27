《時代雜誌》批台灣防疫！前外交官點出關鍵字：用得很重
▲近期台灣疫情嚴峻，不僅國人擔憂，許多外媒也十分關注台灣防疫問題。對此，前外交官劉仕傑針對先前《時代雜誌》撰文評論台灣防疫「吹牛」一事提出見解，認為大家必須以平常心看待。（圖／指揮中心提供）
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▲近期台灣疫情嚴峻，不僅國人擔憂，許多外媒也十分關注台灣防疫問題。對此，前外交官劉仕傑針對先前《時代雜誌》撰文評論台灣防疫「吹牛」一事提出見解，認為大家必須以平常心看待。（圖／指揮中心提供）
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 11:06:27
近期台灣本土確診個案激增，中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒延至6/14，而台灣防疫問題最近也被外媒大幅報導。對此，前外交官劉仕傑指出，先前《時代雜誌》曾撰文評論台灣防疫，文中就以「vaunt」一詞重話批評，劉仕傑認為一定有許多台灣人看得不太舒服，但他坦言「我們對於外媒報導台灣，要盡量抱著平常心，不要得失心太重。」甚至認為全文報導內容算平實，也希望全台人民能一同對抗疫情成功。
先前《時代雜誌》曾以 「虛假的安全感和私密的小茶水，如何破壞台灣對COVID-19防禦」（How a False Sense of Security, and a Little Secret Tea, Broke Down Taiwan's COVID-19 Defenses）」為標題，撰文評論台灣防疫的問題，內容中也點名台灣防疫「吹牛」破功，而引起台灣人討論。 對此，前外交官劉仕傑就於 ▲近期台灣本土疫情嚴峻。（圖／記者葉政勳攝，2021.5.22） 臉書上提出看法，表示相信很多台灣人一定看了很不舒服，該篇文章的第一段甚至表明「打破全世界最被吹捧的COVID-19防線，只需要一杯私密茶（All it took to break down the world’s most vaunted COVID-19 defense was a little secret tea.）」，劉仕傑也指出文中直接使用「vaunt」一詞，算是用得相當重。
不過，劉仕傑坦言，對於外媒報導台灣，要盡量抱著平常心看待，不要得失心太重。他指出該篇若詳讀全文，內容其實還算平實，重點雖有提及「華航諾富特」、「3+11」，以及台灣疫苗不足問題，但最大問題是台灣在這波疫情前，整體鬆懈下來的心態，「其實這跟彭博新聞社之前那篇報導，用complacency（自滿）來形容台灣政府及社會過於鬆懈，兩篇意思類似。」最後，劉仕傑亦信心喊話「外媒正在觀察台灣如何對抗這波疫情，讓我們繼續一起努力吧。」（編輯：陳雅雲）
▲劉仕傑臉書全文。（圖／翻攝劉仕傑臉書） ※【 NOWnews 今日新聞】提醒您： 因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「 1922」專線，或「 0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。