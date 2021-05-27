超級血月鬆懈防疫神經？民眾蘆堤「群聚賞月」 全場怒了
昨（26）晚月全食又適逢年度最大滿月，也就是所謂可以見到暗紅色滿月的「超級血月」，難得天文景象吸引全台各地民眾關注。不過由於最近疫情持續延燒，許多專家都呼籲可以多多透過網路直播線上賞月或是待在自家陽台，注意保持社交距離。但蘆洲在地粉專分享一張照片，只見仍有不少人外出聚在蘆堤聊天拍照賞月，讓網友不禁直呼誇張，三級警戒仍然有人群聚，「根本沒在怕」。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 11:33:04
臉書粉專「我是蘆洲人」昨晚分享了一張照片，並發文感慨「整個蘆堤那～～麼大，偏偏要聚在一起看月亮，沒事就沒事，萬一其中有無症狀感染者，可不一定看得到下一次滿月啊」，更標註了「三級警戒」關鍵字。
而從照片中可以看見，不少民眾三五成群站在一起聊天賞月，雖然都有戴上口罩，但並沒有完全保持社交距離，而且也明顯和防疫三級警戒的「停止室外10人以上聚會」的規定不符。
看不下去的網友紛紛在底下留言回覆說，「不怕的就是不怕」、「就是有這些心態的人，疫情才會降不下來」、「在家不能看？電視不能看？一定要群聚？」、「當你們開心看著月亮，有想過第一線人員的辛勞嗎」、「有必要在這時候群聚嗎？雙北醫療已經非常的緊繃了」。（編輯：倪浩軒）
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