印度變種病毒快速擴散　世衛：至少蔓延53個國家或地區

澳門出現首例印度變種病毒（B.1.617）案例，而這起案例曾經經過尼泊爾、法國、台灣，也讓各國邊境更加警戒。印度變種病毒擴散快速，根據世界衛生組織（WHO）報告指出，最早在印度發現的變種病毒，如今正式確認已經蔓延到全球53個國家或地區。





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世衛在26日公布的最新報告中，指出去年10月在印度發現的變種病毒株，目前已經在53個國家或地區被記錄到。另外世衛也收到非官方來源的資料，顯示出還有7個國家或地區也都出現印度變種病毒株的蹤跡。





報告中更指出，印度變種病毒傳播性比其他新冠病毒更高，至於疾病嚴重程度和感染風險仍在調查中。





目前主要有4種變種病毒，分別是英國型（B.1.1.7）、南非型（B.1.351）、巴西型（P.1）和印度型（B.1.617）。英國變種病毒已經擴及149個國家或地區，南非變種病毒以及巴西變種病毒也分別擴散到102以及59個國家或地區，而印毒變種病毒目前是至少53個國家或地區。





雖然相較之下，印度變種病毒與其3種比起來出現的地點較少，但卻是世衛特別提出警告的一種病毒，因為印度變種病毒不只傳播快速，突變的速度也很快。世衛報告中更警告，「病毒會持續進化，傳播的越多，它進化的機會就越多。」









