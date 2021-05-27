玉山林火撲滅　林務局：鉅額成本將求償

農委會林務局今（27）日表示，延燒12天的玉山林班大火，已於上午熄滅，這場大火延燒12天、超過70公頃，火災造成的林地損失、救災支出及森林生態與景觀價值損失等，林務局將在最短時間內統計，一併向5名肇事者求償。
記者張志康/綜合報導
2021-05-27 11:44:57
林務局指出，這場林火林務局總計動員嘉義、南投、屏東、花蓮、羅東等林管處職員與森林護管員等共113人投入現場救災。由於因火場位於海拔3200公尺高山，步行抵達需耗時3日，且缺乏水源，經內政部空中勤務總隊、陸軍航空特戰指揮部、空軍救護隊、南投縣政府消防局及行政院國家搜救指揮中心支援協助載運人力、空中投水及補給作業，總計陸空動員960人次；UH-60、CH-47等直升機83架次；投水161噸。
林務局透露，最終雖然完成滅火任務，但已造成大水窟森林延燒超過70公頃，耗費無數有形、無形成本。林務局將在最短時間內統計陸、空救災支出、造林木損害，以及森林生態與景觀價值損失等，一併向5名肇事者求償，絕不寬貸。
林務局表示，本次林火肇因疑為5名登山客用火不慎導致，嚴重傷害臺灣珍貴森林資源及生態，有關肇事者違反森林法引發森林火災應負之刑事責任，及後續有無可能脫產逃避追究等，已由保七總隊函送南投地檢署偵辦。
林務局強調，今年1月至今國有林地內已發生62起林火災害，創歷年最高紀錄，且幾乎均是人為導致。再次呼籲國人入山，應謹慎用火，並勿隨地亂丟菸蒂。若發現森林火災，可即時撥打林務局24小時森林保護免費專線0800-000930或撥打119通報各地消防單位，共同防範森林火災，守護臺灣珍貴的山林資源。