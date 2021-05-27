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台大醫加護病房數告急！指揮中心研擬：救護車輕重分流

▲台大醫院醫療量能吃緊，盼指揮中心提供救護輕重分流。（圖／翻攝自台大醫院臉書粉專）
▲台大醫院醫療量能吃緊，盼指揮中心提供救護輕重分流。（圖／翻攝自台大醫院臉書粉專）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-27 16:17:28

國內本土疫情嚴峻，台大醫院院長吳明賢，昨（26）日晚間在個人臉書發文，強調台大醫院新冠肺炎確診者已經超收，急診處還是不時有救護車送來需要住加護病房的確診者，試著向中央喊話。

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對此，台大醫院院長吳明賢今(27)天表示，台大醫院目前狀況還好，但是已經是臨界點，吳明賢提到，自己的發文是希望政府要注意輕重分流，因為加護病房不是馬上清、馬上有，以目前重症確診患者，需要呼吸器的台大醫院確診病患就有26名。

指揮中心指揮官陳時中也表示，將研議整體救護車後送分流制度，讓整體戰力能更好。陳時中解釋，由於台大與和平醫院剛好在疫情熱區周邊，因此有大量病人湧入，但陳也強調，收治不能往一家醫院去，很容易把量能都消耗掉，病人是一定要做分流的；將由衛福部次長石崇良，與指揮中心副指揮官陳宗彥共同商量，把救護車後送做適當分流。

吳明賢也提到，「台北市如果彼此合作，我相信醫療量能是夠的」，他表示，第一線人員很辛苦，也會很擔心，希望指揮中心能做好盤整，要有一個類似床的分配，不然第一線救護車人員也很辛苦，不知道該把病人送往何處。

目前國內重症要使用呼吸器的患者共有139人，台大醫院的確診患者就佔了很大比例，吳明賢不斷重申，相關加護病房整理需要時間，過去台大醫院甚至有緊急將兒童醫院ICU收治兩名成人確診病患，希望中央提供分流協助。

另外，吳明賢也提到，急診不是合作篩檢站，其實國外篩檢都在社區做，在急診做會癱瘓醫療量能，現在最怕醫療系統崩解，醫療人力用來照顧感染隔離的人，現在還是有其他人在生病，例如癌症病人要治療，所以應該去做好平衡，現在要以防疫為優先。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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