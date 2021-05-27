移工露天洗澡挨罰民控沒人權 高市：戴口罩規定不分國籍
台灣COVID-19疫情仍未降溫，中央、地方均規定民眾外出必須全程配戴口罩否則將予以開罰，高雄有民眾指控前鎮漁港約有６名外籍漁工在港邊路邊洗澡，卻因未戴口罩遭到開罰，批根本是罔顧人權，對此衛生局簡任技正潘炤穎指出，衛生所同仁到場時遭到不理性的對待才請警方到場協助，並重申，未戴口罩又群聚容易造成防疫壓力，規定是一體適用，不分本地或外國人。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-05-27 12:34:06｜2021-05-27 12:35:21
全台COVID-19疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心也將疫情三級警戒的期限從5月28日延長到6月14日，高雄市政府更表示只要外出不戴口罩就直接開罰，不再勸導；有民眾向媒體投訴，表示前鎮漁港的外籍移工生活條件不佳，不得已才到港邊露天盥洗，日前卻有外籍移工因「未戴口罩」遭到衛生所人員開罰，批衛生單位罔顧移工人權。
衛生局簡任技正潘炤穎則回應指出，5月22日經民眾檢舉發現有一群外籍移工在戶外群聚，而且沒有戴口罩，衛生所同仁就立刻前往現場，卻遭到外勞不理性的對峙，於是請警方協助強力排除干擾，對於現場很明確舉證到沒有戴口罩的兩名移工，也依傳染病防治法第36條規定，處以新台幣3,000到15,000元的罰款
潘炤穎強調，戴口罩的規定，不論是對台灣還是對高雄來講都是一體適用的規範，不論是本地或是外國人，而且如果未戴口罩外出又有群聚的事實，這個部分非常容易造成防疫壓力。
潘炤穎也表示，感謝民眾對於相關事件的關注和舉報，市府一定會嚴格執行民眾外出一定要配戴口罩的規範，再次提醒民眾，在目前的疫情氛圍之下，全民要落實外出戴口罩、保持安全距離，室外10人以上、室內5人以上的聚會也要避免，如果有相關的一些事證，也歡迎民眾立刻進行舉報。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。