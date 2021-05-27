停課不停班到底有何作用？台人揭「致命關鍵」：不然更慘

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲目前全台停課時間延至6月14日，學生必須在家遠端學習。（示意圖／取自unsplash）

小孩去學校是一個感染源，爸媽去上班也是一個感染源，就是縮減一個減低染疫風險，然後日子過得下去