停課不停班到底有何作用？台人揭「致命關鍵」：不然更慘
新冠本土疫情持續延燒，指揮中心日前宣佈全國三級防疫警戒延長至6月14日，且全國停課也一併延長，讓不少家長為之崩潰。不過，就有網友討論「停班不停課的操作到底是有何用意？病毒還是都一併帶回家了」貼文引發廣大迴響，不少網友點破「致命關鍵」，直言不然會更慘。
編輯中心/綜合報導
2021-05-27 12:35:41｜2021-05-27 12:35:47
原PO在PTT貼文指出「會覺得政府不停班只停課這個政策很怪嗎？如果上班族回家感染小孩，這樣停課好像也沒意義，男友今天上班跟我說，別樓層有人確診了，也剛好，室友也跟男友是同棟大樓上班，雖然和確診者在不同樓層，但是電梯共用。」
「所以我在想，要是他們兩個不小心感染，回家再感染我，那我在家上班的意義，好像也沒什麼意義，我有問男友能不能請假，男友說沒辦法，說公司的員工都有去上班，然後男友的工作性質，可能也沒有人可以頂替，雖然公司有採分流，自己也有隨身攜帶酒，卻讓人有種聽天由命的感覺。 」
貼文一出，網友紛紛回應「停班真的很多人活不下去＝＝」、「要停班可以啊，政府發放全民一個月薪水吧？不然怎麼生活，停班只會更慘」、「那也只能防疫做好去上班....降低染疫風險，因為還是要生活」、「小孩去學校是一個感染源，爸媽去上班也是一個感染源，就是縮減一個減低染疫風險，然後日子過得下去」、「停班沒收入怎麼活」、「理由超簡單，就是怕有人只依靠這份薪水，活不下去更慘」。（編輯：張嘉哲）
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