NBA／莫蘭特砍47分無用！米切爾回歸　爵士19三分奪首勝

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這節灰熊遇到犯規麻煩，爵士趁機大舉進攻，兩節打完他們投進10顆三分球，團隊投籃命中率高達53.5%、三分球命中率則來到52.6%，半場結束時已經攻下74分，領先灰熊多達20分。
灰熊主控Ja Morant上半場得到22分，但雙拳難敵四手，分數仍持續被拉開。但到了下半場Brooks和Jonas Valanciunas等人也跳出來幫助他，灰熊第三節突然打出43:29的反擊，重新回到這場比賽之中，爵士只剩下6分領先。
末節爵士在兩大主將Mitchell和Gobert帶領下，打出7:0攻勢，之後Mike Conley也連拿5分，雙方分差又到15分；之後灰熊數度追近，但爵士總能有人能給予回擊，該節中段此前回更衣室檢查的Mitchell再度回歸，他也扮演攻防穩定軍心的角色，帶領爵士收下這場關鍵之戰。
Morant這場維持附加賽以來的好手感，全場25投15中，攻下47分、7助攻，Brooks也貢獻23分，灰熊先發得分全部上雙。雖然這場三分球手感沒有對手好，但他們靠著對方失誤得到21分，其中快攻就砍下19分，靠著年輕活力給爵士帶來很大麻煩。
爵士Mitchell這場投進5顆三分球，攻下23分，不過教練團嚴格控管他的上場時間，這場只打了25分鐘；Gobert得到21分、13籃板、4主攻，而Conley則是繳出20分、15助攻的數據。