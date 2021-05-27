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NBA／莫蘭特砍47分無用！米切爾回歸　爵士19三分奪首勝

▲Donovan Mitchell投籃得分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Donovan Mitchell投籃得分。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-05-27 13:15:49｜2021-05-27 13:21:54

猶他爵士和曼菲斯灰熊今日進行比賽，灰熊超級新星Ja Morant此役全場出賽43分鐘、火力全開攻下全場最高的47分，但爵士在當家球星Donovan Mitchell回歸之下士氣大振，全隊共投進19顆三分球，有3人得分超過20分，終場以141:129扳回一城。

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相比上一戰冰冷的手感，爵士這一場外線狀況明顯回溫，首節就投進7顆三分球，其中Mitchell個人就包辦3顆，讓球隊取得36:27領先。第二節Joe Ingles外線出手，結果Dillon Brooks對他犯規，後者領到3犯，爵士領先到14分。

這節灰熊遇到犯規麻煩，爵士趁機大舉進攻，兩節打完他們投進10顆三分球，團隊投籃命中率高達53.5%、三分球命中率則來到52.6%，半場結束時已經攻下74分，領先灰熊多達20分。

灰熊主控Ja Morant上半場得到22分，但雙拳難敵四手，分數仍持續被拉開。但到了下半場Brooks和Jonas Valanciunas等人也跳出來幫助他，灰熊第三節突然打出43:29的反擊，重新回到這場比賽之中，爵士只剩下6分領先。

末節爵士在兩大主將Mitchell和Gobert帶領下，打出7:0攻勢，之後Mike Conley也連拿5分，雙方分差又到15分；之後灰熊數度追近，但爵士總能有人能給予回擊，該節中段此前回更衣室檢查的Mitchell再度回歸，他也扮演攻防穩定軍心的角色，帶領爵士收下這場關鍵之戰。

Morant這場維持附加賽以來的好手感，全場25投15中，攻下47分、7助攻，Brooks也貢獻23分，灰熊先發得分全部上雙。雖然這場三分球手感沒有對手好，但他們靠著對方失誤得到21分，其中快攻就砍下19分，靠著年輕活力給爵士帶來很大麻煩。

爵士Mitchell這場投進5顆三分球，攻下23分，不過教練團嚴格控管他的上場時間，這場只打了25分鐘；Gobert得到21分、13籃板、4主攻，而Conley則是繳出20分、15助攻的數據。

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