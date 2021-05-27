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又13人喪命！4人無慢性病史　40多歲女隔離七天後死亡

▲指揮中心公布國內最新疫情。（示意圖／Pixabay）
▲指揮中心公布國內最新疫情。（示意圖／Pixabay）

記者劉雅文/台北報導

2021-05-27 14:16:34｜2021-05-27 15:35:37

中央流行疫情指揮中心，今（27）日召開臨時記者會說明疫情，指揮官陳時中，公布國內新增401例本土確診個案，以及校正回歸266例個案，並且新增13人死亡，且其中有4人並無慢性病史。其中最年輕的為案5676，是本國籍40多歲女性，曾接觸確診個案，5月19日採檢後入住防疫旅館，同日出現發燒症狀，25日死亡。

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指揮中心說明，新增13例死亡個案中，其他12例為案1399本國籍70多歲男性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月12日因其他原因就醫，13日檢驗陽性後住院，15日確診，24日死亡。案1753為本國籍60多歲男性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月13日出現咳嗽、呼吸困難等症狀，17日確診，20日收治住院，26日死亡。案2328為本國籍70多歲男性，有洗腎、心臟病等慢性病史，有萬華區活動史，5月16日出現發燒、咳嗽、流鼻水等症狀，17日就醫採檢，18日收治住院，19日確診，25日死亡。

案2674為本國籍70多歲男性，有萬華區活動史，5月16日有喉嚨痛、咳嗽等症狀，17日因其他原因就醫後收治住院並採檢，20日確診，26日死亡。案2762為本國籍60多歲男性，有糖尿病、高血壓、哮喘等慢性病史，有萬華區活動史，5月18日出現發燒、腹瀉等症狀，20日確診，21日入住集中檢疫所，25日死亡。案3039為本國籍70多歲男性，曾接觸確診個案，5月18日出現發燒等症狀後就醫採檢，21日確診，23日入住集中檢疫所，26日死亡。案3179為本國籍90多歲女性，有萬華區活動史，5月19日出現發燒、發冷等症狀，20日就醫後住院，22日確診，25日死亡。

案3429為本國籍60多歲女性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月17日出現發燒症狀，20日就醫後收治住院並採檢，22日確診，26日死亡。案4428為本國籍90多歲女性，有高血壓、糖尿病及心臟病等慢性病史，5月18日出現咳嗽及呼吸困難症狀，21日就醫後收治住院並採檢，24日確診，26日死亡。

案5993為本國籍60多歲男性，有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病史，有萬華區活動史，5月20日出現呼吸喘等症狀，24日就醫並採檢，當日死亡，26日確診。案6316為本國籍70多歲男性，有糖尿病等慢性病史，5月20日因出現呼吸困難症狀就醫並採檢，25日死亡，27日確診。案6503為本國籍50多歲男性，有主動脈剝離病史，5月22日出現呼吸喘等症狀，25日在家中昏迷後急救送醫，同日死亡，採檢後於27日確診。

▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎累計5433例確診，全台本土病例地理分布。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計確診5433例。(圖／NOWnews製表)
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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雙北醫療量能吃緊！您認為北病南送是否會造成疫情擴大？

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不會，不會造成疫情擴大
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指揮中心宣布確診人數「校正回歸」上週各日，你認同「校正回歸」的做法嗎？

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不認同
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2021-05-24-2021-05-27

疫苗不夠用！政府採購疫苗遭質疑步調太慢，您認為是否應該開放給企業或地方政府自購疫苗？

是，應該開放
否，由中央統籌比較好
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