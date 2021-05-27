又13人喪命！4人無慢性病史　40多歲女隔離七天後死亡

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案2674為本國籍70多歲男性，有萬華區活動史，5月16日有喉嚨痛、咳嗽等症狀，17日因其他原因就醫後收治住院並採檢，20日確診，26日死亡。案2762為本國籍60多歲男性，有糖尿病、高血壓、哮喘等慢性病史，有萬華區活動史，5月18日出現發燒、腹瀉等症狀，20日確診，21日入住集中檢疫所，25日死亡。案3039為本國籍70多歲男性，曾接觸確診個案，5月18日出現發燒等症狀後就醫採檢，21日確診，23日入住集中檢疫所，26日死亡。案3179為本國籍90多歲女性，有萬華區活動史，5月19日出現發燒、發冷等症狀，20日就醫後住院，22日確診，25日死亡。
案3429為本國籍60多歲女性，有高血壓等慢性病史，有萬華區活動史，5月17日出現發燒症狀，20日就醫後收治住院並採檢，22日確診，26日死亡。案4428為本國籍90多歲女性，有高血壓、糖尿病及心臟病等慢性病史，5月18日出現咳嗽及呼吸困難症狀，21日就醫後收治住院並採檢，24日確診，26日死亡。
案5993為本國籍60多歲男性，有高血壓、高血脂、糖尿病等慢性病史，有萬華區活動史，5月20日出現呼吸喘等症狀，24日就醫並採檢，當日死亡，26日確診。案6316為本國籍70多歲男性，有糖尿病等慢性病史，5月20日因出現呼吸困難症狀就醫並採檢，25日死亡，27日確診。案6503為本國籍50多歲男性，有主動脈剝離病史，5月22日出現呼吸喘等症狀，25日在家中昏迷後急救送醫，同日死亡，採檢後於27日確診。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。