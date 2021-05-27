影／15萬劑莫德納來台了！陳時中：為台灣防疫打上強心針

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陳時中強調，本批疫苗為供應商承諾供應之一部分，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供COVID-19接種計畫所列實施對象進行接種。
陳時中透露，這批疫苗效期到11月，預計莫德納抵台後，會儘速完成封緘檢驗，陳強調，一開始還是從第一階段優先施打人員開打，希望把第一線醫護防線建立起來，至於未來醫護是否可以選擇施打疫苗廠牌？陳時中也表示，可以照他們自己的意願選擇。
被問及莫德納來台是否替台灣防疫打上一劑強心針？陳時中表示：「 會！這樣醫療量能能保存，不會有人力不足的現象，這是一個非常重要的事情」，陳時中甚至鬆口，不排除明年加購莫德納專攻變異株的「次世代」疫苗，目前先維持505萬劑的數量，且六月會陸續有疫苗抵台。
指揮中心指出，該中心已於今(2021)年2月8日與美國Moderna公司簽署505萬劑COVID-19疫苗供應合約。該疫苗為多劑型包裝(每瓶10人份)，存放於-20℃可保存6個月，於2-8℃之使用期限為30天，依臨床試驗結果，每人需施打2劑，2劑間隔28天以上，疫苗保護效力可達94%。
針對這批疫苗，陳時中補充，強調抵台會到物流中心經過食藥署相關檢驗作業，但是一般新藥進來，作業時間會比較長，不過上禮拜莫德納就把相關檢驗試劑送到台灣，相關需要做的準備工作都做好了，希望可以盡快完成相關作業，且強調希望在兩週內完成。
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