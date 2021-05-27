莊人祥：「復必泰」是BNT疫苗的中文名　德國製造

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對於國產疫苗簽約情形，莊人祥說，近日可完成簽約，這階段不適合報告每劑採購的平均價格。
至德國輝瑞/BNT的疫苗，莊人祥說，它的中文名稱就叫「復必泰」，在香港他們施打的BNT疫苗中文名稱就叫「復必泰」，只是上海復星擁有香港、台灣這邊的代理權。所以，如果要買BNT疫苗「可能就是從...可能的管道就是跟BNT直接簽約，從德國進口或是從上海復星的代理，也是從德國進口」。
對於這疫苗哪裡產製，莊人祥說，這是德國產製，無論任何疫苗不管是國產或進口，食藥署都會把關。如果審核通過，民眾是可以放心。
不過，一旁的羅秉成馬上補充說 :「疫苗如果不能確保安全、有效性的話，....，不可不慎」。國內採購疫苗原則都是向原廠或Covax平台向原廠洽定。也要依法進行嚴格檢驗。中國疫苗，尤其中國製造的疫苗或他們的疫情一直以來都有資訊不透明問題，如果直接向中國購買疫苗，會有安全性、有效性、合法性的高度風險存在。
羅秉成說，現在大家起鬨要跟中國購買疫苗，這樣很容易被統戰、政治分化。要中國怎麼提供疫苗，不如要中國放手，不要干預台灣向國際原廠採購疫苗。
至於疫苗的進度，莊人祥說，政府宣稱8月底前會有1千萬劑疫苗到貨，除了國產疫苗、國外進口還有從Covax來的。
新聞來源為Newtalk 新頭殼