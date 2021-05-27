直播／北市確診人數又破百！柯文哲親上記者會說明

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，雙北地區更是首當其衝。其中台北市方面因為萬華阿公店群聚感染的緣故，導致成為首波疫情爆發的區域。不過事發至今近兩週，台北市確診人數又再度破百，似乎也讓台北市的疫情再度升溫。對此台北市長柯文哲今（27）日下午也親自召開記者會，宣布相關防疫事項。





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柯文哲在1月接受《NOWnews今日新聞》專訪時，曾提到疫情恐將到8月才有辦法平息，更預言中國大陸會提供免費疫苗，到時候台灣要與不要都會讓當局相當焦慮。沒想到預言成真，國台辦方面昨日表示中國大陸有許多組織願意免費提供疫苗，就看台灣「要或不要」。而現階段台灣疫苗短缺，接受與否恐怕都會引起各界議論。





由於遲遲無法獲得美國方面的疫苗支援，柯文哲昨日怒嗆美方「台灣萊豬吃了、軍購也買了，現在還覺得死11個還不夠？」此番說法也引發討論。柯文哲也強調，中央政府想要等國產疫苗的心態，他不是不能理解，但不能將國家命運全都賭在國產疫苗上。若中央政府持續不解決疫苗短缺的情況，柯文哲更直言到時候「台北市會自尋出路」。



